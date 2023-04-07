〈房產〉全台13縣市去年出生人口衰退逾10% 台東縣唯一正成長

全台小孩卻越來越少，依據內政部資料，2022 年全台出生人數 13.8 萬人，年減 9.6%，出生人數逐年減少，全台各縣市只剩台東縣去年出生人數正成長，雖然少子化帶來許多潛在危機，不過全台各縣市建物量全面成長，顯示多年來少子化並未衝擊房地產價量。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，年輕人不婚、不生比例高，人口老化嚴重，但生活型態改變及老屋條件無法提供舒適環境，故仍有新房屋的需求。此外，現在有些具生兒育女意願的小家庭，會根據各縣市的福利補助政策移動，原因在於生育費用高，但通勤、大眾運輸工具的便利性增加，且網際網路的發達、疫情造成職域變動，改變工作型態，促進各縣市輕移民及人口結構變化。

2022 年全台 22 個縣市中，有 13 個縣市出生人口年減幅超過 10%，衰退最多的為金門縣 16.9%，宜蘭縣年減 15.7% 減幅第二大，出生人口減少較不嚴重的區域，有台中市及新竹縣，年減幅不到 3%，台東縣出生人數年成長 6.8%，是全台唯一新生兒人數高於前年的縣市。

大家房屋台東四維加盟店店東楊玉鄉指出，台東縣政府拉高生育補助，首胎 3 萬元，育兒津貼第一胎 5000 元，還有全國首創公私托收費平等，成為全台生育補助最高的縣市之一，不僅如此，近幾年東台灣觀光盛行，民宿業蓬勃發展，工作機會增加，由縣政府帶領行銷文化及觀光，許多青年返鄉設立工作室，進行文創相關工作。

楊玉鄉也提到，台東縣雖然沒有園區跟新產業的帶動，這幾年居住需求也有明顯增加，市區一改過去透天為主的建築型態，建商推出百戶社區大樓，以 2 房為主，每坪單價來到 23 萬元，市中心的透天總價在 1400-1600 萬元，這幾年總價帶拉高不少，主要買盤除了在地需求外，來自高雄、屏東的買方約占 3 成，大多為在台東工作的公務員，甚至這些高雄、屏東買方的親人長輩也一同移居台東。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，以往人口往都會區集中，少子化只會影響城鄉，但從數據顯示台北市出生人口萎縮也相當嚴重，出生人數已被台中、桃園、高雄超越，不僅越生越少，人口外移問題嚴峻，能否創造人口紅利，挑戰各縣市政府因應能力。