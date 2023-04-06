〈房產〉近五年來最冷 全台六都第一季房市交易4.92萬棟、年減24.1%

全台六都大會區今 (6) 日分別公布最新「建物買賣移轉棟數」，3 月六都交易量合計為 2 萬 860 棟，年減 17.4%，2023 年第一季全台六都交易量爲 4.92 萬棟，年減 24.1%，爲 5 年來交易最冷的一季。

信義房屋 (9940-TW) 認為，由於 2022 年上半年是這波景氣的高峰，第一季出現移轉棟數年減表現符合市況，今年下半年移轉棟數有機會止跌回穩。

統計顯示，2023 年 3 月六都建物買賣移轉棟數月增 31.9%，其中桃園市交易量成長最多，月增 50.9%，龜山區、桃園區是量增最為明顯的行政區，均月增 300 棟左右。其次則是台南市月增 48.2%，主要以安南區與歸仁區分別月增 169 棟與 179 棟表現最為亮眼；觀察其餘四都表現，台北市月增 20.9%，新北市增加 26.3%，台中市月增 25.2%，高雄市月增 31.9%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，3 月的建物買賣移轉棟數反映的是 2 月至 3 月初的市況，年後民眾回歸正常生活與工作節奏，房市也回歸供需基本面，民眾看屋、購屋態度轉趨積極，加上政策衝擊淡化，房市買氣回升，讓六都 3 月建物買賣移轉量較 2 月增加 31.9%。

另與 2022 年 3 月相比，全台六都建物買賣移轉棟數年減 17.4%；其中台北市年減 29.5%，新北市年減 13.5%，桃園市年減 19.7%，台中市年減 18.3%，台南市年減 10.1%，高雄市年減 14.8%，六大都會區均量縮超過一成。

陳金萍指出，除了桃園市外，其餘五都去年 3 月交易量都是當年度表現最好的一個月份，2022 年 3 月的建物買賣移轉棟數尚未反映升息、俄烏戰爭等衝擊，加上民眾在了解打炒房政策的主要意涵對自住、長期置產需求沒有影響後，房市買氣熱絡，拉高基期，因此，讓今年交易量較去年同期減少，也顯示今年交易動能轉弱。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年 3 月是去年單月移轉數據最高的時間點，以 1、2 月買氣都較前一年度衰退來看，3 月移轉年減 17.4% 符合市況，不過比較前兩月與 3 月移轉狀況，前兩月年減 28%，但 3 月收斂到年減 18%，整體交易量量縮幅度有收斂跡象，以去年上半年火熱、下半年趨冷的市況來看，預料下半年移轉棟數年度變化就有機會轉正。

曾敬德表示，從 2 月開始市場已經有一小波遞延買盤回流，3 月交易狀況開始回溫，雖然房市投機退場，但自住客仍有穩定需求，整體房市仍維持自用當道不變，市場雖然步入景氣循環階段，但買賣雙方仍處於拉鋸當中，交易時間拉長且議價空間微幅增加，未來影響價格關鍵還是要看建商動向。