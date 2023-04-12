長線投資不怕買在高點 投信看好AI應用漲勢可期

長線投資報酬率不容小覷，統計從 1990 年以來，每次在市場波段高點進場投資美股，累計報酬率最高可超過 20 倍，顯示指數高點不見得是獲利天花板，其中相對看好生成式 AI 應用發展，預料未來 10 年可望出現 10 倍的爆發性成長。

PGIM 保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，ChatGPT 為微軟、Google 等雲端事業成長快速的公司股價注入動能，輝達、超微等晶片設計大廠更成為市場資金焦點，其中輝達年迄今股價飆漲近 9 成之多，由於短線漲幅不小，也讓投資市場擔憂現在進場是否買在高點。

但楊博翔認為，具有長線成長動能，特別是被全球各產業巨頭看好、未來 10 年將是快速爆發時期、能運用在全球各產業的生成式 AI 概念股，無論何時進場都能搭上這波人工智慧新一里程碑的上漲列車。

以 S&P500 指數為例，自 1990 年以來若每次都投資在波段高點，迄今仍能繳出亮眼的報酬率，如果是 1990 年 7 月伊拉克入侵科威特前夕進場，累積至今報酬率高達 2108%，即使是在網路泡沫前夕高點 2000 年 3 月進場，統計到目前為止也有 365% 的表現。

楊博翔表示，AI 的應用除了晶片之外，對於雲端服務的必要性更是大幅增加，目前多應用在文字、程式編程，與影像辨認等，未來勢必將擴展至影片製作等，屆時 AI 將需要大量算力，有利於帶動企業委託雲端服務業者如 Google、亞馬遜、微軟等的必要性增加。

另外，這波 AI 應用需要軟硬體多元配合，包括導入 AI 帶來軟體產業長期動能、運算硬體需要更多 GPU 及客製化晶片等，都是可預期的成長方向，預估在企業轉型需求下，AI 市場規模未來 4 年將以每年近 20% 的速度持續增長。

富蘭克林華美 AI 新科技股票基金經理人楊金峰表示，隨著升息對於經濟的滯後影響出現，一旦經濟數據緩和，聯準會有很高機率將暫緩升息，避免造成未來更大的衰退，短線鷹派恐慌所造成的市場震盪，股市若有拉回整理，則是中長線走勢的更佳機會。

楊金峰認為，在 ChatGPT 的帶動下，AI 熱潮不減，晶片股有望挾著高速運算的效能，持續受到關注，對於科技類的算力、算法與運算平台等，自然有帶入正向循環發展。

儘管目前仍有庫存是否完全去化的問題，但根據美銀預估到了 2027 年生成式 AI 潛在規模上看 620 億美元，其中 NVIDIA 在 AI 晶片市佔率高達近 65%，可見相關企業有望持續受惠。



