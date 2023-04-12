蘋果新款27吋顯示器並未喊停 郭明錤：最慢2025年量產、mini-LED背板改用玻璃

天風國際證券分析師郭明錤周二（11 日）在推特發文闢謠關於蘋果新款 27 吋 mini-LED 背光顯示器停產的傳言。他表示，新款 27 吋顯示器有高端顯示器該具備的所有規格，改用玻璃背板的優點包括：面板更薄、邊框更窄、產品壽命更長等。

郭明錤在推特上列出以下幾點：

預計在 2024 年或 2025 年早期量產。基本上，一個高階顯示器該具備的規格此顯示器都有。 採用 mini-LED 技術。最大的設計差異在於將改變 mini-LED 背板材料，由既有 Apple 產品採用的 PCB 改為玻璃。 改採玻璃背板的優點包括更薄的面板厚度、更窄邊框、產品壽命更長等。

圖：郭明錤推特

雖然郭明錤並沒有提到新款 27 吋顯示器上市時間，但從量產時間來看，蘋果該款新品沒有胎死腹中的危險，只不過最快也會在明年問世。

自蘋果去年 3 月發表 27 吋 5K 視網膜顯示器 Studio Display 以來，外界就在猜測蘋果還將推出專業級的新款 27 吋顯示器。因為 Mac Studio Display 雖然有 27 吋大小螢幕，卻缺少 HDR、ProMotion、改善後的 mini LED 背光等其他蘋果產品具備的高級功能。

此前有傳聞說，高檔的 27 吋顯示器去年夏季就會發布，也有傳言說今年初就會發布，然而今年已過去一季，卻遲遲沒有亮相。

顯示器產業市場研究和諮詢公司 Display Supply Chain Consultants（DSCC）的創始人兼執行長、分析師 Ross Young 昨日爆出消息說，蘋果已經取消 27 吋顯示器計畫。

Young 說，蘋果在面板方面的確取得一些進展，部分面板去年還給了供應鏈，但根本沒有做出面向消費者的產品。未來可能還會有新款顯示器，但「至少目前」相關計畫已被擱置。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價下跌 0.30%，每股暫報 161.57 美元。