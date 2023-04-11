基本面雖相似 但亞馬遜股價不如Meta 原因出在AWS

Meta (META-US) 股價今年以來上漲 78%，表現超越亞馬遜 (AMZN-US) 的 22%；但若是考量這兩家科技巨頭的基本面十分相似，部分投資人可能會對這種情形感到奇怪。

經過多年積極招聘後，兩家公司在過去 6 個月內解雇了數千名員工，提高 2023 年獲利財測。兩家公司現金充裕，在投資人目睹 3 月銀行倒閉風波時，它們是很好的避險投資。

從本益比和獲利率角度來看，這兩支股票的交易價格均低於其 10 年歷史平均倍數。

然而，Meta 股票今年已成為投資人最愛，而亞馬遜股票則相對落後。

為什麼會如此？一位華爾街專業人士認為，這種差異可能與亞馬遜高獲利的雲端服務業務 AWS 的放緩和不確定性有關。只是因為 Meta 沒有這種龐大的雲端業務，所以獲得市場的肯定。

Jefferies 分析師西爾 (Brent Thill) 周二 (11 日) 在客戶報告中表示，「隨著企業將重點從加速向雲端遷移轉移到優化雲端成本，需求放緩仍然是個關鍵問題。」「AWS 估計會繼續收縮，普遍認為同比增幅將在 2023 年第 2 季觸底。由於 AWS 占亞馬遜營收的絕大部分，雲端計算的穩定對於股價跑贏大市至關重要。」

他的分析顯示，AWS 2023 年的銷售額預測繼續下降，目前預測比 2022 年 2 月低 12%，比年初低 5%。而且 AWS 的營業獲利率估計正在以驚人的速度下降，淨銷售額同比增幅已連續 4 季放緩，積壓訂單增幅已連續 3 季放緩；他建議減碼。

與 2022 年 2 月相比，AWS 的 2023 年營業獲利率的預估值已削減 27%。

西爾在最新報告中將 2023 年 AWS 營業獲利率的預期下修 3.5%。並認為 AWS 的營業獲利率要到 2024 年才會回升。

在 2022 年第 1 季達到 35% 的峰值之後，AWS 營業獲利率一直面臨壓力，2022 年第 4 季 AWS 營業獲利率為 24.4%，是 2017 年第 2 季以來的最低水平。

西爾總結指出，「隨著客戶轉向成本優化並在編列預算期間延後全面轉型，投資人仍然擔心 AWS 成長的持久性。」