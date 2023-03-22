輝達攜手甲骨文等雲端供應商 推廣人工智慧技術

輝達執行長黃仁勳周二（21 日）與甲骨文等公司發布新的雲端運算服務，並推出一系列基於晶片與軟體的新人工智慧（AI）技術。

黃仁勳在輝達年度大會 GTC 上表示：「人工智慧的 iPhone 時代已經開始了」。他指的是蘋果公司 (AAPL-US) 的智慧手機如何替手持設備設定新標準。

黃仁勳表示，輝達正在與微軟 (MSFT-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 合作，以擴大使用數以萬計晶片的大型系統的可訪問性，這些晶片用於開發聊天機器人 ChatGPT 等快速發展的技術。

他補充說，輝達還與 AT&T(T-US) 合作，提高調度卡車的效率且與量子運算研究人員合作加快軟體開發，並與產業巨擘台積電 (2330-TW) 合作以加快晶片開發。

另外，輝達已經與一些大型圖像版權所有者合作，以解決圖像生成技術的法律不確定性。該公司還宣布與 Google 的雲端部門合作的新晶片，有助降低運行類似 ChatGPT 的服務成本。

「DGX Cloud」提供超級電腦雲端運算服務

輝達公布一項名為「DGX Cloud」的新服務，表示該服務將讓企業和軟體開發人員透過瀏覽器登入即可獲得超級電腦的運算能力。該公司表示，將與合作夥伴提供這項服務，首先是與甲骨文 (ORCL-US) 達成協議，後者將提供一台基於 DGX 的超級電腦，可以同時將輝達的 3.2 萬多個晶片串在一起。

輝達表示，雲端服務的單個「實例」由 8 塊其旗艦 A100 或 H100 晶片與訂製網路技術串在一起組成，每個月費用為 36,999 美元起。目前生物技術公司安進 (AMGN-US) 和軟體公司 ServiceNow(NOW-US) 已開始使用這項服務。

「AI Foundations」訓練人工智慧模型

此外，輝達發布一項名為「AI Foundations」的服務，幫助企業訓練他們制定的人工智慧模型，使其能夠創建類似 ChatGPT 或 Dall-E 圖像創建系統的產品，並且可以使用已擁有的專門數據進行微調。

此舉意義重大，因為用於訓練人工智慧模型的數據來源已成為一個法律糾紛領域，一些藝術家和版權所有者表示，他們的作品被不公平的用在人工智慧創建的新內容上。法律上的不確定性反過來使企業對使用人工智慧生成內容持謹慎態度。

加速半導體設計與製造技術

與此同時，黃仁勳還宣布加快半導體設計與製造的技術，將與艾斯摩爾 (ASML-US)、Synopsys(SNPS-US) 與台積電合作，將該技術推向市場。台積電將於 6 月準備把該技術用於生產上。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 盤中價上漲 1.09%，每股暫報 261.82 美元。