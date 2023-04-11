盤中速報 - 富鼎(8261)急拉2.24%報114.0元，成交2,663張

富鼎(8261-TW)近5分K漲速2.24%，11日09:06報114.0元，成交2,663張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富鼎(8261-TW)近5日股價上漲4.33%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.89%。台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+372 張
- 外資買賣超：+373 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：+139 張
- 融券增減：+24 張
最新相關新聞
富鼎(8261-TW)近5分K漲速2.24%，11日09:06報114.0元，成交2,663張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富鼎(8261-TW)近5日股價上漲4.33%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌0.89%。台灣加權指數上漲0.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+28.18%
$12,818
原投組報酬率
+18.71%
$11,871
投組標的成分
40%
6643
20%
3011
20%
1513
10%
3441
10%