避險基金大亨：經濟衰退風險巨大 資產投報率將長期低落

曾預言次貸風暴和通膨飆升的避險基金大亨辛格 (Paul Singer) 表示，美國經濟面臨「異常危險和混亂的時期」，衰退風險依然巨大，低資產投資報酬率將持續一段時間。

辛格是 Elliott Investment Management 創辦人，曾在疫情爆發初期警告通膨非暫時性，也是最早預言次貸風暴的幾個人之一，「紐約客」雜誌形容他是「末日投資人」。

他 7 日接受華爾街日報 (WSJ) 專訪時表示，為了消除十多年來超寬鬆貨幣政策在金融市場創造的過剩，需要深度的經濟衰退和信貸崩盤。

他認為這是一段異常危險而混亂的時期，並警告，在聯準會 (Fed) 升息循環滿一年的現在，市場可能才要開始遭遇麻煩。

對於經濟衰退，他說：「估值非常高，經濟衰退的機會很大，我們認為各種資產可能進入長期低投報率時期，房地產、公司獲利都低，失業率比現在高，而且通膨仍居高不下。」

如果經濟衰退到來，央行官員將會再次降息或大舉收購資產，並以為已經壓制通膨，但辛格認為，通膨將捲土重來，甚至可能比之前更高，代表利率將會升得更高、且保持在高點更久。

他舉矽谷銀行 (SVB) 和 Signature Bank 倒閉為例，監管機關很快有所回應，擔保兩家銀行存戶的所有存款，這個做法就像把所有市場動盪用一條毯子包裹起來。

至於信貸崩盤，他說：「信貸崩盤雖然可怕，但比不上惡性通膨 (hyperinflation) 對社會造成的破壞。資本主義可以在信貸危機中存活下來，但可能無法在惡性通膨下續命。」

在這樣的背景下，辛格認為風暴正在醞釀中，投資人能去的避風港所剩不多，此刻配置一些黃金是合理的。他不偏好加密貨幣，認為許多加密幣本身價值接近零。