花旗CEO：銀行倒閉只是少數個案 不是信貸危機

近來美國幾家銀行接連倒閉，引發投資人不安，並加劇全球金融市場動盪，花旗集團執行長 Jane Fraser 周三 (22 日) 仍表達對美國銀行業的信心，稱銀行倒閉事件只是個別狀況，並非信貸危機，強調銀行體系健全無虞。

Fraser 在出席華府經濟俱樂部的一場活動時表示，銀行系統非常健全，大型和區域銀行資本充足。「這不是信貸危機，只是少數幾家銀行碰上問題。」

過去兩周來，矽谷銀行、Signature Bank 兩家銀行接連倒閉，在瑞士政府的協調下，瑞信集團 (UBS) 同意出手買下財務岌岌可危的瑞士信貸 (Credit Suisse)，包含花旗在內，幾家美國最大銀行也向同樣陷入困境的第一共和銀行 (First Republic Bank) 注資 300 億美元。

Fraser 表示，花旗對收購第一共和銀行不感興趣，只希望能收回其向貸方提供的 50 億美元無擔保存款。

她說，這次前所未有的行動，讓過去彼此作為競爭對手的銀行業巨頭團結起來。「我們通常會在不同的交易中互相廝殺，但在當前情況下，我們處於強勢地位，希望能阻止可能發展成問題的事情。」

Fraser 並表示，行動銀行當道下，消費者只需要點幾個按鍵，就能轉帳數百萬美元，這為銀行如何管理、監管機構如何應對擠兌風險，帶來翻天覆地的變化。

她說：「這徹底改變了我們以往所見的情況。只要幾則推文，這件事便以前所未見的速度發生。坦白說，我認為監管當局比往常還要更快做出回應，這點做得很好。」