Fed傳聲筒曝露3月升息內幕：銀行業問題連環爆 近年最艱難決定 

華爾街日報 (WSJ) 有「聯準會 (Fed) 傳聲筒」稱號的記者 Nick Timiraos 周四 (6 日) 披露 3 月決策會議內幕，他表示這是近年最艱難的一次決策，由於銀行業問題接二連三爆發，原本都在周末定案的官員，直到會議登場當天還在升息 1 碼和不升息之間抉擇。

Timiraos 因多次料中 Fed 的下一步而有該封號，他從對 Fed 官員的近身採訪中，梳理出 3 月會議拍板定案的過程。報導指出，重大決定通常在會議前的周末定案，而不是在兩天會議期間進行詳細討論，因為官員傾向避免任何意外，也保留時間微調他們的公開訊息。

但在 3 月 21-22 日會議登場前的兩個禮拜，焦點全部圍繞在銀行業動盪。先是美國矽谷銀行 (SVB)、Signature Bank 接連倒閉並遭監管單位接管，Fed 在 3 月 12 日緊急推出包括「銀行定期融資計畫」(BTGP) 在內的緊急工具，穩定存戶的心，接著歐洲金融巨擘瑞士信貸 (Credit Suisse) 在瑞士當局推動下，3 月 19 日緊急與瑞士銀行 (UBS) 合併。

Fed 當時面臨兩個選項：升息 1 碼 (25 個基點)，並暗示不確定還要升得多高，或是暫停升息，等到 5 月再升。Fed 最後在 3 月 20 日決定升息 1 碼至 4.75-5.00% 區間。

Fed 重大決定通常在會議前的周末定案，而不是在兩天會議期間進行詳細討論 (圖: REUTERS/TPG)

根據報導，瑞士央行 (SNB) 介入並阻止全球銀行業信心繼續下墜，是讓 Fed 下定決心升息的關鍵。

Timiraos 認為，從 Fed 推出新工具以因應金融壓力中，可以看出擔任主席五年的鮑爾，在行事方面的靈活性和即興發揮。

而最終仍升息的決議，展現 Fed 在抗通膨決心，也讓官員也更多彈性，萬一看到銀行貸款緊縮導致經濟減緩，到下一次 5 月的會議上可以放棄升息。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 回憶說：「如果我在那周周二或周三一早醒來，研判有金融系統重要性挑戰 (指瑞信風暴)，就會看到暫停升息的理由。」

然而巴金看到實際情況是，金融動盪似乎逐漸平息，因此他認為銀行體系仍有韌性，而通膨依然過高，沒有不繼續棒打通膨的理由。

矽谷銀行 3 月 9 日揭露鉅額虧損且增資失敗，掀起這波銀行業風暴。(圖: REUTERS/TPG)

矽谷銀行在 3 月 10 日被接管之後，鮑爾馬上取消原定周末出席的巴塞爾央行官員例行會議，並與主管機關協調推出緊急工具。

巴金說：「那真是個艱難的周末。」他原本都會提早一個禮拜與幕僚擬定他預定發表的正式聲明，但那個禮拜直接暫停判斷利率決定，關注事態發展。

決策會議有多達 19 名官員參與，在會議登場前 10 天的重要時間點，市場卻劇烈動盪，加上這又是一次正式且重大的會議，挑戰程度很高。

區域銀行動盪，引爆銀行業信心危機。(圖: REUTERS/TPG)

有「鷹王」之稱的聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 透露，鮑爾必須解決某些會議上將要發生的事，委員會要及時處理新資訊、並試圖做出正確決定，非常不容易。

根據報導，鮑爾直到會議前幾天才告訴同事，他希望繼續升息 1 碼，但需要看到銀行業壓力減輕，才能接受這個選項。鮑爾對同事說，無懼動盪繼續升息，不會提升 Fed 抗通膨的公信力。

布拉德坦言：「金融危機不可小覷，當時沒人知道事態會怎麼發展。」

在 3 月會議前幾天，亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 持續從銀行和中小企業主端了解信貸狀況、存款流動和貸款需求。他說：「那是個動盪的時期。如果我們的政策行動會使情況惡化，我不得不認真考慮是否需要暫停。」

布拉德回憶，3 月會議前沒人知道事態會怎麼發展。(圖: REUTERS/TPG)

直到 3 月 19 日，Fed 官員認為他們做的以足夠支撐美國銀行體系，而且華爾街 11 家銀行同意聯手為第一共和銀行存入 300 億美元提振信心。Fed 資料顯示，BTFP 和貼現窗口的使用率雖然高，但已經穩定下來，代表動盪未在美國蔓延。

在此同時，瑞士官員整個周末忙著搓合瑞銀和瑞信併購案。瑞士最終決定把股東償債順序排在投資瑞信 170 億美元高風險債券的投資人之前，最初引爆其他銀行股賣壓。

但直到美股開盤，市場情緒開始平穩，歐洲銀行股當天收盤上漲， 到了 Fed 開會第一天漲幅擴大，代表收購案已讓市場平靜下來。

瑞士官員花一個周末緊急促成瑞銀收購瑞信案，讓 Fed 下定決心升息 1 碼。(圖: Shutterstock)

在市場消化瑞信收購案的同時，波斯提克人正搭上飛往華盛頓的飛機，「傳染沒有擴大讓人欣慰，我們有一些採取行動的空間。」

日後決策關鍵：金融情勢的緊縮程度

在 5 月會議前，金融情勢緊縮的程度將是關鍵。鮑爾上個月說，他正密切關注銀行信貸，掌握是否出現任何導致經濟減速的放款謹慎行為。若果真如此，將代表 Fed 不用升息太多。

Timiraos 指出，對 Fed 官員來說，如果他們認微銀行壓力已經減輕、經濟活動仍強，就會繼續升息，或是 5 月跳過升息，保留 6 月再次升息的彈性。

巴金說：「直接問銀行是否正在收緊信貸條件，大概只會得到『是』這個答案。但這是否屬於會對經濟造成連鎖反應的信貸緊縮？這才是我試圖了解的。」

布拉德認為銀行業壓力不會拖垮美國經濟的機率達到 80%，因此他預期 Fed 仍需再升息數次，但他坦言，情況也可能變糟，所有賭注都落空。