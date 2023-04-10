〈美股早盤〉美上周非農就業報告引發升息擔憂 主要指數開低

美國上周公布的 3 月非農就業報告顯示就業市場依然強勁，引發市場越來越擔心聯準會（Fed）將繼續升息，美股主要指數周一（10 日）開低。美元指數和公債殖利率雙雙走高。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 50 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌近 140 點或近 1.1%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.1%。

美股開盤前，三大指數期貨走低，道瓊指數期貨下跌 0.3%、標普 500 指數期貨跌近 0.6%，那斯達克 100 指數期貨跌近 0.8%。美國 10 年期公債殖利率升近 3.4%，美元指數升至 102.33。

美國本周將陸續公布重磅通膨數據消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）。經濟學家普遍認為美國 3 月通膨形勢基本穩定，預估 CPI 月升幅將與過去半年基線持平，在美國經濟面臨銀行業危機以及潛在衰退的大環境下，將考驗聯準會（Fed）在 5 月維持 1 碼（25 個基點）升息步伐的勇氣與決心。

經濟學家普遍預估 3 月核心 CPI 月增 0.4%，僅較前值 0.5% 小幅下滑，凸顯通膨的頑強與居高不下。經濟學家們認為該指數更佳反映美國普通家庭面臨的基礎通膨程度。

此外，美國上周公布數據顯示就業市場僅略有放緩，替 Fed 五月升息鋪平道路。美國上月就業人數穩步成長，失業率再次跌至紀錄低點附近，上周非農就業報告就業人數新增 23.6 萬，略高於預期的 23 萬，前值上修至 32.6 萬，失業率降至 3.5%。

該報告中有出現就業市場降溫跡象，平均時薪年增創 2021 年 6 月以來最慢。但整體而言，繼前兩個月數據表現強勁之後，3 月數據反映勞動力市場的韌性，在經濟中的其他部門出現放緩的情況下，這一點尤其突出。

另一方面，對於本周即將正式拉開序幕的美股第一季財報季，分析師的態度普遍悲觀。「慘淡」的業績表現可能會引發美股下跌的新導火線，不過高盛分析師認為，投資人應重點留意四方向，包括如何利用人工智慧（AI）降低成本、中國開放帶來的潛在利多、削減支出和保持利潤等。如果在這四點上「有所作為」的公司，有望在即將到來的財報季中逆勢而上。

截至台北時間周一（10 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 4.50%，至每股 176.94 美元

特斯拉將在上海新建一家電池廠，專門生產該公司的儲能產品 Megapack，該公司是其在上海的電動車工廠的補充。該座儲能超級工廠將會是特斯拉在全球範圍內的第二座儲能超級公廠，也是該公司在美國本土以外的首座儲能超級工廠。根據特斯拉聲明，該座儲能廠將於今年第三季開工，2024 年第二季投產。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 2.19%，至每股 161.05 美元

蘋果第一季個人電腦（PC）出貨量下降 40.5%，對於仍在努力應對庫存過剩問題的 PC 製造業者來說，這意味著今年開局艱難。IDC 最新報告顯示，由於疫情時其遠端工作導致的需求激增消失，第一季全球 PC 出貨量下滑 29% 至 5,690 萬台，低於 2019 年初的水準。在市場領頭羊中，戴爾科技 (DELL-US) 的出貨量跌幅逾 30%、惠普 (HPE-US) 的跌幅為 24.2%。

Uber(UBER-US) 早盤下跌 1.70%，至每股 30.65 美元

阿聯電信集團將斥資 4 億美元購買 Uber 中東子公司 Careem 開發的超級應用程序的股份。根據一份聲明，阿聯電信與優步及 Careem 簽署了一份具有約束力的協議，將收購分拆出來的超級應用程序的 50.03% 股份。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Brown Brothers Harriman 全球外匯策略主管 Win Thin 表示，Fed 仍將認為有必要進一步冷卻就業市場。本周的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據可能會凸顯通膨頑強且居高不下的事實，因此預料 Fed 鷹派立場將持續下去。