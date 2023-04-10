Fed最擔憂的信貸衝擊可能已經開始成型

美國國家銀行和信託公司 CEO 海利 (Jeffrey Haley) 預見信貸危機將在 2023 年初到來。

對他來說，利率上升和經濟放緩代表了貸款成長可能會腰斬，因為他服務的這家社區銀行將重點轉向質量更好、收益更高的信貸，幾乎不擔心數量。

但兩家美國地區性銀行在 3 月中旬突然倒閉。他第一直覺是情況會進一步收緊，貸款增幅可能會降至 2022 年的四分之一，當時他所在銀行的貸款量成長 13%，達到約 21 億美元。

海利說，進入 2023 年時，「我的經驗法則是，無論去年做了什麼，今年都可能只做一半。」「根據當前的事件，它可能再被減半。」

在幾乎不受約束地升息一年之後，Fed 正面臨其第一道鴻溝，因為數百名銀行高管的命運取決於它下一步走向，經濟影響了貸款數量下降。

提高銀行相互借貸的基準利率，收緊貨幣政策使消費者和企業貸款變得更加昂貴和難以獲得。從理論上講，這會降低對信貸融資商品和服務的需求，並及時降低通膨。

而眼前的擔憂是這種情況會擴散多廣和多快。

家庭和企業銀行帳戶仍然相對充裕，可以緩衝過快的經濟衰退。但自 1 月以來，整體銀行信貸一直停滯在 17.5 兆美元左右。而它的同比成長率一直在快速下降，Fed 5 月的下一次利率決定現在取決於政策制訂者是否決定這只是執行貨幣政策，還是更深層次的影響。

Fed 首選的通膨指標仍是 2% 目標的 2 倍多，目前政策制訂者似乎同意在 5 月 2-3 日的會議上再次升息。

但在上個月矽谷銀行和 Signature Bank 倒閉後，出現比預期更嚴重的信貸緊縮的可能性仍然很高，引發人們對更大範圍金融恐慌的擔憂。

目前似乎已經避開最壞的情況。Fed 和財政部採取的緊急措施保護了兩家銀行的儲戶，有助緩解從小銀行到大銀行可能造成的不穩定擠兌。Fed 採取的其他行動有助於維持對更廣泛銀行體系的信心。

然而，由於一年來的升息已經讓規模較小的銀行面臨壓力，競相爭奪流入國債和支付更高利息的貨幣市場基金存款。並採取減少貸款、收緊信貸標準和提高貸款利息的應對措施。官員們正在觀察這種可能衝過頭的跡象。

對大小銀行的調查也提出高層次的問題：貸款標準是更嚴格還是更寬鬆？貸款需求是增加還是減少？ 這些都被認為是衡量貸款行為的可靠指標，而它已經顯示出放緩的跡象。

2022 年最後一季的結果顯示，約 45% 的銀行正在收緊商業和工業貸款標準。這個數字在過去 3 項調查中大幅上升，已經接近與衰退相關的水平。

其他一些消費貸款標準也越來越嚴格。

其他銀行業調查數據也有所下降。

州立銀行監事會的調查發現，自 2019 年調查開始以來，社區銀行業者的情緒最低。在所有 330 名受訪者中約有 94%）都表示經濟衰退已經開始。

達拉斯 Fed 在兩家銀行倒閉後於 3 月下旬進行的銀行狀況調查顯示，隨著貸款需求下降，達拉斯地區的貸款標準一直在收緊。

ISI Evercore 全球政策戰略主管威廉斯 (Peter Williams) 寫道，這對消費、企業投資和通膨的意蘭「仍然難以評估」。

信貸收緊正在打擊本已放緩的經濟，關鍵產業顯示出壓力。

美國銀行最近的研究發現，小企業的獲利率已在收緊。由於它們依賴銀行貸款、信貸額度和信用卡，更嚴峻的融資條件可能會對這塊經濟領域造成特別嚴重的影響，而這是一個重要的就業來源。

德意志銀行首席美國經濟學家盧澤蒂 (Matthew Luzzetti) 最近估計，如果下次 Fed 貸款官員調查顯示銀行收緊信貸的比例上升 10 個百分點，GDP 產出可能會下降約半個百分點，足以扭轉預期的微弱成長，轉而陷入衰退。