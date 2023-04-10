報導：全球科技業今年Q1已裁員近17萬人 超去年全年

整個科技行業大規模裁員的可能性，在以前被認為是不可想像的，現在卻愈來愈大。

就業資訊網站 Layoffs.fyi 根據媒體報導等統計了全球科技企業的裁員人數，今年第一季宣布的裁員總數達到 16 萬 8582 人，已超過了 2022 年全年的裁員人數 16 萬 4411 人。

另據 Finbold 獲得的數據表明，2023 年第一季全球科技行業裁員 16 萬 6004 人，同樣超過去年全年總和。其中，1 月占裁員總數的最高比例，占 53% 或 89514 人。

此外，就裁員公司數來說，去年有 1216 家科技公司裁員，而今年以來，為 563 家，但人數上卻已領先。

前五名科技公司在 2023 年第一季累計裁員 57000 人。電子商務巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 17000 人居首，其次是 Google 的母公司 Alphabet(GOOGL-US)，裁員人數為 12000 人 。 Meta(META-US) 和微軟 (MSFT-US) 各裁掉了近 10000 名員工，而 Salesforce(CRM-US) 以 8000 名排名第五。

大多數裁員的公司都列舉了各種因素，包括經濟不確定性、利率上升以對抗通貨膨脹以及銷售低迷。 因此，許多科技實體採取裁員來優化運營和提高效率。

從歷史上看，科技行業以面對經濟挑戰時的韌性而著稱，但最近的大規模裁員主要來自知名的龍頭企業，因為它們旨在保持競爭力。

分析師預計，在高成本和需求放緩的打擊下，今年第一季美國科技公司的盈利將較去年同期大跌 15%，是至少自 2006 年以來的最大降幅。