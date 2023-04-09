本週操盤筆記：美國財報季開啟 金融股打頭陣

美股財報季將於本週拉開帷幕，大型銀行和金融機構將發布報告，包括摩根大通、富國銀行、花旗集團、貝萊德和 PNC 金融服務公司等。經濟數據部分，美國 3 月份的消費者價格指數 (CPI) 和生產者價格指數 (PPI) 都會在本週公布。聯準會還將於週三公布前次會議紀要。

同樣在本週，國際貨幣基金 (IMF) 和世界銀行將從周一開始在華盛頓特區舉行 2023 年春季會議。

本週操盤筆記 (0409-0415)

1. 金融業財報

財報季將於本週開始，屆時美國一些最大的銀行和金融機構將公布財報，摩根大通、富國銀行、貝萊德、花旗集團和 PNC 金融服務公司將於週五公佈財報。

根據 FactSet 數據，標普 500 公司的營收預計將下降 6.6%，這將是自 2020 年第二季以來最大單季降幅。

在發布盈利指引的公司中，79 家發布了負面 EPS 指引，而只有 27 家發布了正面指引。

2.3 月通膨數據

本週市場將關注最新的美國通膨數據，首先是將於週三公布的勞工部 3 月份消費者物價指數 (CPI)。目前市場預計 CPI 年率將由 2 月的 6% 放緩至 5.2%，這將是連續 9 個月下降，預計核心 CPI 年率將由 2 月的 5.5% 加速至 5.6%，預計 CPI 月率將由 0.4% 放緩至 0.3%。

隨著聯準會激進升息，CPI 追蹤的總體通膨率在去年 6 月觸及 40 年高點 9.1% 後顯著降溫。 然而，它仍然遠高於央行的目標範圍。

週四將公布 3 月份 PPI，從製造商和批發商的角度追蹤通膨。 生產者價格在 2 月份下跌 0.1% 後，上個月可能保持不變。 按年計算，它們預計僅增長 3.1%，低於 2 月份的 4.6%。 這將是兩年多來最慢的年率增長。

3. 加拿大央行利率決議

加拿大帝國商業銀行資本市場分析師 Andrew Grantham 表示，儘管市場普遍預期加拿大央行將在下週議息會議上維持利率不變，但就業持續增長、失業率走低以及薪資通膨仍居高不下，意味著政策制定者可能會堅持升息傾向，而不是暗示降息。這一預期已被金融市場消化。