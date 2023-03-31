核心PCE物價指數今晚登場、Virgin Orbit將停止營運且大裁員！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 40 分)

■ 道瓊指數：下跌 -4 點，跌幅 -0.01% 至 33040。

■ 那斯達克 100 指數：上漲 2.5，漲幅 0.02% 至 13084.50。

■ 標普 500 指數：上漲 2.25，漲幅 0.06% 至 4082.25。

【今日總經數據】美國 3 月密西根大學消費者信心指數、美國 2 月 PCE 。

美國勞工部昨日公布上週初領失業金人數由 19.1 萬人上升至 19.8 萬人，高於市場預期的 19.5 萬人，也為近 3 週以來首次出現上升，顯現勞動市場出現鬆動跡象，讓市場預期聯準會升息尾聲快到了，再加上市場持續對銀行風暴的擔憂放緩，昨日美股三大指數全數走高。

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二、美股盤前關注重點

1. 嘉信理財遭降評至「持有」：近期摩根士丹利下調嘉信理財 (SCHW.US) 的信用評等至「持有」，主因認為金融風險增加，嘉信理財不得不虧本出售債券以彌補資金外流，此外預估今明兩年嘉信理財的利潤預期下調 30%；昨日嘉信理財大跌 4.96% 至 52.47 美元。

2. Virgin Orbit 未獲資金支持，將停止營運且裁員：今日稍早 Virgin Orbit(VORB.US) 遞交給 SEC 的文件中表示，最終未能獲得足夠的資金，因而太空發射業務將全面停止營運，且公司也將裁掉 90% 的員工，所有團隊和部門皆將受到影響，盤前 Virgin Orbit 大跌 47% (台灣時間 3/31 4：24p.m.)。

3. 英國監管機構將再對聯合健康收購 EMIS 展開第二階段調查：先前聯合健康 (UNH.US) 表示將以 12.4 億英鎊的價格收購醫療技術公司 EMIS，而此併購案遭英國監管機構調查，目前英國監管機構對於先前聯合健康提出的補救措施表示，該措施對於減輕合併後帶來的潛在競爭壓力影響方面做得不夠，因而將展開第二階段調查。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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