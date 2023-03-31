營運資金無以為繼 維珍軌道宣布裁員85%

布蘭森 (Richard Branson) 所屬的的維珍軌道公司 (Virgin Orbit)(VORB-US) 幾乎解雇了所有員工。這家衛星發射公司發現在任務失敗 3 個月後很難再獲得資金。

根據周五 (31 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，該公司位於加州長灘的總部將裁員 675 人，約占其員工總數的 85%。

本月稍早時維珍軌道公司表示，由於可能裁員的報導，它將暫停所有運作。當時該公司確認將暫停所有工作，但沒有說明具體時間。

今年 1 月，維珍軌道公司由歐洲第一次發射衛星送入軌道的任務，因火箭上層過早關閉而失敗。這對英國來說是一次挫折，英國曾希望從英格蘭西南部的康沃爾發射能夠標誌著英國航太業更多商機的開始。

該公司 2 月表示，調查發現其火箭燃料過濾器已經脫落，導致引擎過熱和其他組件在大西洋上空發生故障。

到目前為止，維珍軌道公司已經從加州成功完成 4 次衛星發射，用於商業和美國政府的國防用途。

維珍軌道在周五的監管文件中表示，裁員將偏及公司的所有領域。

它預計與裁員相關的費用約為 1550 萬美元，其中大部分費用將在第 1 季提列。公司預計遣散費和員工福利費用為 880 萬美元，其他與員工相關的費用為 650 萬美元。

Virgin Orbit 預計裁員工作將在周一 (3 日) 基本完成。

在納斯達克證券交易所上市的維珍軌道公司由英國億萬富翁布蘭森於 2017 年創立，目標市場是將小型衛星送入太空。其 LauncherOne 火箭由改裝後的維珍客機從空中發射，使該公司能比使用固定發射場更靈活地營運。