IDC：全球PC第一季出貨量大跌29% 蘋果跌幅高達40%

市場調研機構 IDC 最新報告顯示，隨著疫情期間激增的需求消退，今年第一季全球個人電腦 (PC) 出貨量下跌了 29%。而蘋果 (AAPL-US) 的 PC 出貨量更是大跌超過 40%，顯示出對於仍在努力應對庫存過剩問題的 PC 製造商來說，今年開局艱難。

報告顯示，由於疫情期間遠距工作及在家學習推動的 PC 需求已經消退，第一季全球 PC 出貨量下降 29% 至 5690 萬台，低於 2019 年初的水準。

各品牌中，蘋果 PC 第一季出貨量跌幅最大，高達 40.5%，出貨量落至 410 萬台。聯想 (Lenovo) 和戴爾 (DELL-US) 的 PC 出貨量跌幅也超過 30%，出貨量分別為 1270 萬台和 950 萬台。而惠普 (HPQ-US) 出貨量下跌 24.2% 落在 1270 萬台，華碩 (2357-US) 出貨量下跌 30.3% 至 390 萬台。

以市占率來看，在今年第一季，聯想市占率為 22.4%、惠普為 21.1%、戴爾為 16.7%、蘋果為 7.2%，華碩則是 6.8%。

IDC 研究經理 Jitesh Ubrani 表示，儘管庫存在過去幾個月已經有所消耗，但仍遠高於健康的 4 到 6 週健康範圍。即使商家祭出大幅折扣，通路和 PC 製造商仍預期高庫存將持續到今年年中，甚至可能持續到第三季。

展望 2024 年，IDC 設備和顯示器研究副總裁 Linn Huang 預估，隨著老舊硬體的換機潮以及全球經濟有所改善，PC 出貨量有望在明年出現反彈。

投行 Raymond James 分析師 Srini Pajjuri 在近期走訪亞洲 20 多家 PC 零組件公司後表示，他認為認為電腦銷售即將回升。「我們從在台灣和韓國會面的企業上，看到商用和電玩遊戲筆電 / 顯示器訂單復甦的早期跡象，但同時消費 PC 需求仍然低迷。」