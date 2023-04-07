海運界二大重磅消息接連出 貨攬業這樣解讀

航商陸續調漲GRI。(圖：陽明提供)
航商陸續調漲GRI。(圖：陽明提供)

市場傳出美國最大貨櫃港口洛杉磯和長灘港於今 (7) 日上午突然停擺，同時，國內海運業也傳出 4 月中旬起將調漲 GRI(綜合附加費)，由於 5 月航商與貨主將簽訂未來一年的長約，各界關注，對此，貨攬業者回應，雖有航商提到美西碼頭的確有停擺狀況，但實際還在查證中，至於航商調漲 GRI，或可解讀成，航商有意將合約價簽在調漲後的價格附近，但後續仍待觀察。

據悉，貨櫃航商陸續宣布對遠東 - 北美線調漲 GRI，每 40 呎貨櫃價格漲 600-1000 美元，預計 4 月 15 日起生效。

貨攬業者對此說明，以目前供過於求的市況來看，「應該是漲不上去」，航商此時拋出漲價訊息，可能是有意釋放出談長約的價格期望值。

貨攬業不諱言，終端庫存雖有消化，目前市況較 2 月好一點，但美國市場買氣的確不強，庫存水位仍高，本周 SCFI 反彈，應該是航商積極縮班的結果。

另一大貨攬業者也表示，收取 GRI「要漲足很困難」。

至於市場最新傳出美國洛杉磯和長灘港碼頭作業突然停擺，有航商提到是勞工短缺問題，但不至於解讀成罷工，因為罷工前通常有來回多次的勞資談判，貨攬業者則回應，看起來碼頭有在運作；截至目前，多家海運業者尚在掌握實際狀況中，尚有待進一步的訊息。

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