陽明示警 海運合約價恐「下修很多」

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (22) 日召開法說會，對於市場高度關注今 (2023) 年長約價的談判，陽明不諱言，「確實合約價格相差很大，會往下修正很多」，且今年簽約速度確實較慢，預計 4 月才能完全完成。

陽明指出，由於高通膨、上半年庫存多有待時間消化，無法評估運價到底何時落底，預估最快第二季底，最晚則落在第三季海運傳統旺季，期許下半年海運可價量齊揚。

陽明也不諱言，今年與貨主簽約速度確實比往年慢，並透露，雖價格較目前的現貨價高，但會較去年合約價下修很多，而不少合約仍在談判中，預計美國線長約維持在 5 成以上，歐洲約 2 成。

陽明認為，運價一定會回升，惟時間點和反彈幅度是未知數，且每個市場有差異性，現階段已看到亞洲近程線和歐洲線有明顯落底訊號，美國線仍有壓，期望下半年逐漸好轉。

另外，陽明也提到，過往船舶閒置率約 1%，目前則有 2-3%，海運聯盟會依市場需求進行空班的彈性調整。

至於被法人問及，是否可能出現單季虧損，陽明回應，內部並未做財測，還是要看整體供需。

陽明目前總船隊數 94 艘，其中自有船為 51 艘，運力全球排名第 9，今年預計安排 19 艘進塢船舶維修保養，並有 9 艘船將加裝脫硫塔，屆時總船隊將有 6 成配有脫硫塔。