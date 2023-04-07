〈臺慶科法說〉Q2估持平首季 下半年雙動能帶動營收回溫

電感廠臺慶科 (3357-TW) 今 (7) 日召開法說會，公司認為，第二季營收估持平首季，預計 6 月起營收回溫、下半年將趨於樂觀，目標全年營收成長 10%、毛利率則可望持穩 3 成之上。

臺慶科表示，上半年估計是營運谷底，一來是中國網通需求未見明顯回溫，另一則是汽車成品庫存仍在去化階段，估計還需要 2-3 個月個修正，但預計到下半年，車用及網通拉貨動能可望同步好轉。

臺慶科進一步指出，現階段整體訂單能見度約 6 周，雖然離過去 10 周還有一些距離，但有看到急單需求，約佔目前訂單 3 成，預計狀況將延續到 5 月，因此第二季營收估持平首季，6 月起則可望看到回升。

臺慶科 3 月營收 4.07 億元，月增 5.7%、年減 24.7%；第一季營收 11.75 億元，季減 4.8%、年減 20.2%。

在車用布局方面，臺慶科表示，去年車用營收年增近 2 成，營收比重也由 17% 提升至 25%，今年雖然絕對金額會成長，但在其他業務回溫下，營收比重可能維持去年水準。

而臺慶科的車用產品應用除了涵蓋先進駕駛系統、娛樂系統、車身、電動系統等，也切入充電樁應用，與中國電動車大客戶合作外，也與多個電源廠接觸，但仍需時間發酵。