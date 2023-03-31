萬海曝「新約價勢必比目前現貨價高」料海運市況將好轉

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (31) 日召開法說會時指出，運費下跌已見收斂趨勢，部分近洋航線運價甚至成功推動上漲，預料第二季、第三季狀況將較第一季好，而目前處在長約議約中，萬海強調，新約價勢必比目前現貨價高。

對於法人問及，長程線運價已較歷史高點崩跌 8 成，接下來的運價走勢，萬海回應，第一季仍受到歐美終端市場低迷影響，隨著中國解封後、各國通膨可望緩和，據市場預測，第二季和第三季終端需求狀況會比第一季好。

萬海指出，新約正在議約中，預計 4 月後比較能明朗，但強調，新約價勢必比目前現貨價高，接收到美國直客的訊息是，要求提供穩定艙位供應和合理運價，而非不斷殺價。

至於今年是否出現單季虧損，萬海則回應，內部不進行財測。

去年運量齊跌，萬海貨量共 446 萬 TEU，年減 6%，造成獲利衰退，萬海強調，主要是因價格崩跌放棄低單價的貨載，先以維穩為主，而目前並無船舶閒置，均在運營中，同時遞減租船中，有助後續降低營運成本。

萬海認為，去年占營收比重逾 50% 的美國市場，今年有望回到 2019 年疫情前水準，但因部分客戶正在清庫存，估第三季旺季需求將會增溫，新船陸續加入後，視客戶需求適時進行船隊的機動性調整。

但萬海也不諱言，去年交船 12 艘、今年 24 艘，明年還有 12 艘，隨著新船和新貨櫃加入營運，未來 3 年的折舊費用會增加。

另外，萬海說明，並未規劃實施庫藏股，至於股利政策都是每年滾動式調整。

萬海今年仍規劃資本支出約 15.5 億美元 (約新台幣 470 億元)，用以投資船舶、貨櫃和碼頭設備更新，仍看好貨櫃運輸的長期發展。