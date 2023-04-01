特斯拉將公布Q1交車成績單 獲分析師給予「強力買入」評級

特斯拉即將發布全球大減價後首個第一季交車成績單，獨立投資研究公司 CFRA 週五 (31 日) 看多特斯拉，將其股價評級從「買入」上調至「強力買入」，並將該股的目標價上調至每股 275 美元。

特斯拉通常在每月 2 號公布全球每季交車量。以此推算，特斯拉 2023 年第一季交車報告可能即將出爐。根據 FactSet 共識預期，特斯拉今年第一季預估可交付高達約 43.2 萬輛電動汽車，超越 2022 年第四季的 40.5 萬輛，再創史上單季新高，季增率 6%。

CFRA 分析師在一份報告中寫道：「一些數據表明，相對於 43.2 萬輛的共識而言，這個數字更有可能更高、超乎預期。」

分析師提到：「首先是馬斯克在 1 月 25 日的電話會議上稱，在 1 月宣布降價後，特斯拉汽車訂單量幾乎達到產能的兩倍，需求明顯受到降價提振。由於特斯拉過去三季的產量都超過交車量，我們認為特斯拉今年年初庫存很大，這可能會推動第一季的交車量優於預期。」

此外，分析師還提到，特斯拉產量可能受益於晶片短缺和供應鏈問題的緩解以及奧斯汀和柏林超級工廠的持續擴張。

CFRA 將 2023 年調整後的預估 EPS (每股純益) 上調 0.10 美元至 4.40 美元，同時保持 2024 年和 2025 年預期不變。

不僅僅是 CFRA，其他華爾街分析師近期也發布看多特斯拉的報告。花旗分析師 Itay Michaeli 給予特斯拉「持有」評級，將目標價由每股 146 美元上調至每股 196 美元。巴克萊分析師 Dan Levy 看好特斯拉第一季交車約 42.5 萬輛，有望超越華爾街預期。Levy 將特斯拉股票評級設為「買進」，而目標價為每股 275 美元。

受華爾街分析師看多消息激勵，特斯拉 (TSLA-US) 週五股價暴漲 6.06% 至每股 207.46 美元。