蔚小理要緊張了？傳特斯拉低價車快問世 年產能400萬輛

中媒週二 (4 日) 引述消息人士報導，特斯拉正在正在為其新的低價車型，建立一個高達 400 萬輛的年產能計畫，這可能嚴重威脅中國造車新勢力「蔚小理」。
特斯拉一直傳出有研發低價車款計畫，特斯拉執行長馬斯克最早曾在 2020 年表示，預計到 2023 年，售價 2.5 萬美元 (不到台幣 80 萬) 的自動駕駛電動汽車將成為可能。
消息人士週二表示，特斯拉低價車型是一個小型的 Model Y，特斯拉正在為其建立一個高達 400 萬輛的年產能計畫。全球超級工廠將助力實現這個產能計畫，其中，北美的超級工廠將提供 200 萬輛，德國柏林廠和中國上海廠分別貢獻 100 萬輛的產能。
消息人士指出，在北美廠當中，墨西哥北部新利昂州的蒙特雷市 (Monterrey) 設立超級工廠會是這款新車的主力產線。
根據特斯拉新廠建設進度，2.5 萬美元低價車的量產可能不會很快到來，起碼還要一年多時間，讓特斯拉也有更多時間在供應鏈做足準備。
特斯拉在今年投資者日 (Investor Day) 中並未釋出低價車款的完整細節，卻表示原廠帶來第 3 代平台，搭配分組和件(sub-assemblies) 與複雜性更低的組裝生產流程，預期能帶來比目前 Model 3 與 Model Y 再少 50% 的生產成本，意味著更低的入手門檻勢必能實現。
特斯拉總工程師 Lars Moravy 重申，公司希望以目前 Model 3 或 Model Y 一半成本製造下一代汽車。
中媒報導指出，特斯拉推出低價車款顯然可能再次掀起銷量狂潮，因為中國造車新勢力「蔚小理」(蔚來、小鵬和理想汽車) 都在覬覦這樣的價位區間，這可以幫助車企佔領最廣泛的汽車消費族群，走向豐田等車企的規模。
市場分析，特斯拉若推出至 2.5 萬美元左右的平價電動車，不僅能橫掃市占率，對產業鏈成熟也會是巨大的推力，導致電動企業產業發生劇烈變革。
特斯拉年初降價衝銷量奏效，特斯拉上週末公布第一季交車量達 42 萬 2875 輛，創新高紀錄。投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 發布報告指出，2023 年初實施的 Model Y 和 Model 3 降價為特斯拉帶來巨大的紅利，因為儘管總體經濟不確定，但需求似乎非常穩固。