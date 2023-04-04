蔚小理要緊張了？傳特斯拉低價車快問世 年產能400萬輛

中媒週二 (4 日) 引述消息人士報導，特斯拉正在正在為其新的低價車型，建立一個高達 400 萬輛的年產能計畫，這可能嚴重威脅中國造車新勢力「蔚小理」。

特斯拉一直傳出有研發低價車款計畫，特斯拉執行長馬斯克最早曾在 2020 年表示，預計到 2023 年，售價 2.5 萬美元 (不到台幣 80 萬) 的自動駕駛電動汽車將成為可能。

馬斯克此前預計 2023 年將實現售價 2.5 萬美元 (不到台幣 80 萬) 的自動駕駛電動汽車 (圖：REUTERS/TPG)

消息人士週二表示，特斯拉低價車型是一個小型的 Model Y，特斯拉正在為其建立一個高達 400 萬輛的年產能計畫。全球超級工廠將助力實現這個產能計畫，其中，北美的超級工廠將提供 200 萬輛，德國柏林廠和中國上海廠分別貢獻 100 萬輛的產能。

消息人士指出，在北美廠當中，墨西哥北部新利昂州的蒙特雷市 (Monterrey) 設立超級工廠會是這款新車的主力產線。

根據特斯拉新廠建設進度，2.5 萬美元低價車的量產可能不會很快到來，起碼還要一年多時間，讓特斯拉也有更多時間在供應鏈做足準備。

特斯拉在今年投資者日 (Investor Day) 中並未釋出低價車款的完整細節，卻表示原廠帶來第 3 代平台，搭配分組和件(sub-assemblies) 與複雜性更低的組裝生產流程，預期能帶來比目前 Model 3 與 Model Y 再少 50% 的生產成本，意味著更低的入手門檻勢必能實現。

特斯拉總工程師 Lars Moravy 重申，公司希望以目前 Model 3 或 Model Y 一半成本製造下一代汽車。

中媒報導指出，特斯拉推出低價車款顯然可能再次掀起銷量狂潮，因為中國造車新勢力「蔚小理」(蔚來、小鵬和理想汽車) 都在覬覦這樣的價位區間，這可以幫助車企佔領最廣泛的汽車消費族群，走向豐田等車企的規模。

市場分析，特斯拉若推出至 2.5 萬美元左右的平價電動車，不僅能橫掃市占率，對產業鏈成熟也會是巨大的推力，導致電動企業產業發生劇烈變革。

特斯拉年初降價衝銷量奏效，特斯拉上週末公布第一季交車量達 42 萬 2875 輛，創新高紀錄。投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 發布報告指出，2023 年初實施的 Model Y 和 Model 3 降價為特斯拉帶來巨大的紅利，因為儘管總體經濟不確定，但需求似乎非常穩固。