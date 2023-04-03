降價策略奏效 特斯拉Q1全球交車量創歷史新高

降價策略奏效 特斯拉Q1全球交車量創歷史新高(圖：REUTERS/TPG)
降價策略奏效 特斯拉Q1全球交車量創歷史新高(圖：REUTERS/TPG)

美電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 在週日 (2 日) 公佈，今年第一季全球交車量超過 42 萬輛，創下歷史新高。

特斯拉今年第一季在全球共交付了 422,875 輛電動車，較上一季增長 4%，較去年同期增長 36%，創下新高，不過略低於 Refinitiv 分析師先期預估的 43 萬輛。

其中，Model S 和 Model X 系列車型在第一季共交車了 10,695 輛，占總交車量的 2%，而較為平價的 Model 3 和 Model Y 在第一季交車了 412,180 輛。美國和中國仍是特斯拉最大的 2 個市場，Model 3、Model Y 最為熱銷。

特斯拉年初接連調降全球各國的電動車售價，其中，美國地區暢銷車款的降價幅度高達 20%，這將使更多特斯拉電動車符合每輛 7500 美元的補貼條件。馬斯克曾在 1 月表示，降價將大幅刺激需求，同時也淡化對經濟疲軟的擔憂。

深水資產管理公司 (Deepwater Asset Management) 經理合夥人 Gene Munster 表示，特斯拉第一季的交車量符合市場預期，但仍不及馬斯克在財報會議上所預估的成長 50%。這也意味著特斯拉必須在今年剩餘時間內加快交車速度。

馬斯克曾表示，如果沒有外部干擾，到 2023 年的交車量將會達到 200 萬輛，高於 2022 年的 130 萬輛。市場也將持續關注降價是否有助特斯拉的獲利能力。

獨立投資研究公司 CFRA 日前表示看多特斯拉，將其股價評級從「買入」上調至「強力買入」，並將該股的目標價上調至每股 275 美元。CFRA 也將 2023 年調整後的預估 EPS 上調 0.10 美元至 4.40 美元，同時保持 2024 年和 2025 年預期不變。

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