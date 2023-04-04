特斯拉公布Q1交車量創新高卻重挫逾6% 這兩點是隱憂

特斯拉上季交車量創新高，但周一 (3 日) 股價卻重挫逾 6%，投資人擔心特斯拉需靠進一步降價刺激需求，導致毛利被拉低，而美國電動車補助規定模糊，也讓銷售前景壟罩陰霾。

這家電動車大廠上周末公布第 1 季共交付 42 萬 2875 輛電動車，創單季新高，反映在美國、中國和歐洲多次降價的效果。然而，整體交車量低於 FactSet 分析師平均預測的 43.2 萬輛。同期產量為 44 萬 808 輛。

特斯拉 (TSLA-US) 周一收低 6.12%，報每股 194.77 美元，約為一個月來最大單日跌幅。特斯拉也是標普 500 指數和那斯達克 100 指數周一表現最差的股票。

特斯拉過去 12 個月共下跌 46%，不如標普 500 同期的上漲 10%。但特斯拉過去三個月暴漲 80%，遠勝標普約 7% 漲幅。

靠降價催出需求？

第 1 季已交付車輛中，Model S/X 為 10695 輛，Model 3/Y 為 41 萬 2180 輛。

TPH & Co. 分析師表示，Model S/X 的交車量令人失望，他原先預測這兩款較高價車輛能交車 1.88 萬量。由此來看，特斯拉可能需要更進一步降價，才能刺激需求。

此外，TPH & Co. 分析師認為，投資人也在觀察 Model 3/Y 降價後的需求能否保持在 2023 年第 1 季水準，抑或只是提前實現。他們認為，身為中型電動休旅的 Model Y 已經變成日益重要的需求預測指標。

特斯拉毛利率是投資人觀察重點。 (圖: Shutterstock)

特斯拉預測 2023 全年交車 180 萬輛，並重申電動皮卡 Cybertruck 將在今年稍晚開始生產。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 認為特斯拉上述最新指引好壞參半，因全年交車輛低於 CFRA 預測，但是 Cybertruck 如期量產將是大利多。

花旗分析師 Itay Michaeli 關注特斯拉實際產量和交車量之間的落差，他指出，此差距過去三季以來累積達到約 7.4 萬輛 (第 1 季接近 1.8 萬輛)，這將是觀察第 2 季價格壓力是否加重的關鍵，尤其是考量到當前的經濟情勢。

德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 說：「投資人仍然擔憂特斯拉未來幾季的需求、定價和毛利軌跡，因為特斯拉新一代汽車平台，最快要到明年才會亮相。」

美國電動車抵稅新規

美國上周五公布最新電動車租稅抵減資格規定，根據財政部和國稅局 (IRS) 公布的內容，電動車電池必須在北美組裝，才有資格領取多達 3750 美元補助，而且電動車電池使用的重要礦物總價值，需有 40% 以上在美國或與美國簽訂自貿協定的國家開採或加工、或在北美回收，才能取得另外 3750 美元補助。兩者比率將逐年提高。

特斯拉曾表示，Model 3 目前享有的 7500 美元補助，到新規定 4 月 18 日生效後將減少。不只特斯拉，通用、福特等美國大廠也受影響。

在此之前，美國依據「通膨削減法」提供的抵稅優惠並未規定關鍵礦物和電池零組件的北美製造占比。之前規定為，只要車輛在北美組裝，且價格低於規定的電動車，都有資格獲得全額 7500 美元稅額抵減。