Fed緊急貸款額續降 銀行流動性浮現回穩跡象

美國銀行業最近一周從聯準會 (Fed) 兩項貸款機制借入的貸款減少，顯示流動性需求可能正在回穩。

截至 3 月 29 日當周，美國銀行機構的未償借款總額為 1526 億美元，較前一周的 1639 億美元下滑，其中，傳統的貼現窗口貸款金額，自前一周的 1102 億美元減少至 882 億美元。本月稍早爆發危機時，貼現窗口借出金額一度高達 1529 億美元，創下記錄新高。

銀行定期融資計畫 (Bank Term Funding Program, BTFP) 過去一周貸出 644 億美元，低於前一周的 537 億美元。BTFP 是聯準會在矽谷銀行和 Signature Bank 接連倒閉後，於 3 月 12 日推出的貸款工具。

另外，聯邦存款保險公司 (FDIC) 對矽谷銀行和 Signature Bank 的過渡銀行提供的貸款，從前一周的 1798 億美元小幅上升至 1801 億美元。

雖然銀行借款仍遠高於往常，但上周數據顯示出，官員們為了阻止銀行業風波蔓延而付出的努力似乎有了成效。

Jefferies 經濟學家 Thomas Simons 和 Aneta Markowska 說：「隨著情勢在本周漸漸明朗，今天發布的報告證明情況沒有變得更糟。」

道明證券 (TD Securities) 策略師 Priya Misra 和 Molly McGown 也說，雖然情況仍不穩定，使用量的減少表明銀行流動性已略微改善。

根據 Fed 在 24 日公布的數據，截至 3 月 15 日這一周，銀行存款減少 984 億美元至 17.5 兆美元。下一批數據將在周五 (31 日) 公布。