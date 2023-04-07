創作者經濟夯！高盛估計潛在市場達2500億美元 5年內翻倍 短片成金雞母

高盛估計，創作者經濟目前整體潛在市場 (TAM) 達 2500 億美元，且自 2022 年至 2027 年可望實現約 14% 的複合年增長率，屆 2027 年 TAM 約達到 4800 億美元。

高盛指明創作者經濟 3 種主要的變現方式：

1. 廣告營收分潤，尤其是內嵌廣告的短格式影片。

2. 業配交易，包括品牌帶動者和聯盟行銷。

3. 觀眾，透過觀看者打賞小費、訂閱或類似方式的獲利。

高盛認為，能夠提供多種創作內容變現方式的平台，最有能力吸引創作者並提高市占率，例如 YouTube 合作夥伴計畫提供的廣告分潤計畫、臉書母公司 Meta (META-US) 推出的創作者商城，提供品牌帶動者在平台上便利的行銷工具，以及能提供直接變現功能的平台，如打賞、贈禮等功能。

關於廣告營收市占，高盛預估未來幾年該細部市場的擴張端視短格式影片的成長 (包括參與度和變現程度) 。

高盛估計，自 2022 年到 2027 年，Instagram Reels 的營收 CAGR 成長率約 63%，自 2022 年約莫 18 億美元 (約佔 IG 廣告營收總額 4%)，成長至 2023 年達 40 億美元 (占比提升至 8%)，接著 2027 年達到 205 億美元 (占比約 23%)。

以 Alphabet (GOOGL-US) 而言，高盛估計 YouTube 短片產品「Shorts」將於 2023 年產生約 7.5 億美元的收入 (約佔 YouTube 廣告營收總額 2.5%)，且 2023 年到 2027 年的 CAGR 成長率約莫 98%，到 2027 年達到 116 億美元 (營收占比約提升至 26%)。

高盛強調，在中長期內 Meta、Alphabet 以及亞馬遜 (AMZN-US)、Spotify (SPOT-US) 和 Roblox (RBLX-US) 是受創作者經濟長期成長動力和主題影響最大的企業。