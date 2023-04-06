鉅亨美股雷達：亞馬遜計劃削減員工股票獎勵 特斯拉預計推出低價車型搶市

美股重要看點：

美今日將公布初領失業金數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.286%。美股期貨週四 (6 日) 漲跌不一，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨漲 0.04%，那斯達克 100 期貨跌 0.19%。

美國接連幾日經濟呈現的「壞消息」一反往日的慣例，反而成為市場的「壞消息」，避險情緒逐步升溫。高盛、摩根大通接連提出警告，經濟衰退和硬著陸的預期開始在市場上展現，投資人們已開始準備上演經濟衰退劇本。

3 月 ADP 就業人數增加 14.5 萬，遠低於預期的 21 萬和前值 26 萬，同時工資成長放緩，凸顯出勞動市場需求出現降溫跡象。

摩根大通市場分析師泰勒 (AndrewTyler) 在最新的報告中指出，勞動市場持續降溫，經濟衰退正在逼近，市場繼續保持風險厭惡的基調。

小摩另一位分析師艾德勒 (Ronald Adler) 解釋，最近幾天市場對經濟衰退的預期因 ISM 數據的降幅加劇，市場存在避險心理。

「市場更偏好較大規模、更為防禦性的股票。相對於小型股指數，標普 500 指數仍然保持著穩定的表現。雖然納斯達克綜合指數和標普 500 指數的交易量下降 20%，但總體資金流向保持平衡。同時，更多投資人採取了放空策略。」艾德勒說。

未來的貨幣政策舉措仍是市場關注焦點。根據 CME Group 的 FedWatch 工具，Fed 下次會議定於 5 月初舉行，市場對 Fed 是暫停升息還是進一步升息 25 個基點存在分歧。

今日將公布上周初請失業金人數。投資人也將密切關注明日 (7 日) 非農就業報告，以尋找 Fed 收緊貨幣政策開始為經濟降溫的進一步跡象。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬人)，預估 20，前值 19.8

重要個股動態：

美電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 表示，為應對不確定的經濟形勢，計畫削減員工股票獎勵，作為薪酬計劃的一部分。

亞馬遜發言人在一封電子郵件聲明中表示：「公司決定在最終展望年，小規模減少 RSU(限制性股票單位)，但其他年度不受影響。」不過聲明中並未但未具體說明最終展望年度在何時期間。RSU 為企業給予員工的股票獎勵，賣出的時限有所限制而不能一次性賣出。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

波音 (BA-US) 周三 (5 日) 表示，寬體 767 飛機在供應商品質問題而暫停交機 3 個月後，已重啟交機。

波音拒絕就何時重啟 767 的交付發表評論，但飛行數據顯示波音已在 3 月 24 日將一架 767F 貨機交付給聯邦快遞，同日波音國防太空安全部門在推特上發文稱，已將一架 KC-46 加油機交付給美國空軍。

BA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉公布可持續性能源發展「宏圖計畫」第三篇章 (Master Plan Part 3) 的完整文件。特斯拉計畫全面轉向可持續能源，目標在 2050 年前實現能源 100% 可持續。

文件顯示，特斯拉預計推出一款低價車型，定位「小號 Model Y」，目標銷量 4200 萬輛。在定價方面，據知情人士透露，新車預計售價在 2.5 萬美元左右，這一價位目前正是比亞迪 主力銷售價位。