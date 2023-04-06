Lululemon Q4財報表現亮眼

Lululemon Q4財報表現亮眼(圖:shutterstock)
Lululemon Q4財報表現亮眼(圖:shutterstock)

北美運動服飾零售商 Lululemon(LULU.US) 周二盤後公布了 2022 財年第四季度財報，核心數據如下：

■每股收益 (EPS): 4.4 美元 vs 預期 4.26 美元

■總營收：27.72 億美元 vs 27 億美元

這兩項指標均高於市場預期而且連續第 11 個季度雙雙超出預期。

第四財季，可比門店銷售額同比增長 15%（按固定匯率計算增長 17%）。直面消費者渠道淨收入同比增長 37%（按固定匯率計算增長 39%）。庫存同比增長 50% 至 14 億美元（低於第三季度 85% 的增幅）。

業績指引方面，Lululemon 預計 2023 全財年收入將達到 93 億美元至 94.1 億美元，高於市場普遍預期的 91.4 億美元；預計每股收益為 11.50 美元至 11.72 美元，亦高於市場預期的每股 11.26 美元。

該公司收購智能健身公司 MIRROR 後進行了重大減記，現在更名為露露檸檬工作室。公司管理層表示，將在 2022 年 10 月推出的雙層會員計劃的基礎上，以更低的價格為會員解鎖更多福利和服務。

展望未來，Lululemon 將推動基於應用程序的數字服務，繼續致力於實現持續增長和長期價值。

估值低於歷史均值

該股對投資者的吸引力還來自於其估值偏低，如下表所示：

由上可見，Lululemon 主要財務比率低於過去五年的平均水平。鑒於估值有回歸均值的趨勢，該股還有繼續上漲的空間，當然強勁業績對股價的支撐非常重要。

股價有所反彈

Lululemon 股價自去年 12 月初達到 386 高點後走勢一浪低過一浪，在持續下跌過程中 50 日均線下穿 200 日均線形成看跌 “死叉”。該股最終在 286 一帶獲得支撐並反彈。在 Lululemon 的業績發布後，股價跳空上漲至 370 水平，並高於 50 和 200 天均線。

如果股價能繼續保持在 349.20 上方，則上行目標看向 370、388.60 的前期高點。另一方面，如果該股重新回落至 349.20、337.20 水平，阻力變支持在 327.80 水平，也是目前的關鍵支持位，如沒有跌破該區間，則 Lululemon 在技術上可脫離從去年 12 月以來一直維持的 286-327 區間。只有跌破 327.80 水平，股價才將重返橫行區並可能進一步回落。

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