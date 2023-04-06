暫停交機3個月後 波音恢復767貨機交付

波音 (BA-US) 周三 (5 日) 表示，寬體 767 飛機在供應商品質問題而暫停交機 3 個月後，已重啟交機。

波音今年稍早發現一家供應商製造的中央油箱沒有正確密封，因此被迫停止交付 767F 貨機和 KC-46 加油機。

波音拒絕就何時重啟 767 的交付發表評論，但飛行數據顯示波音已在 3 月 24 日將一架 767F 貨機交付給聯邦快遞 (FDX-US)，同日波音國防太空安全部門在推特上發文稱，已將一架 KC-46 加油機交付給美國空軍。

另一架聯邦快遞貨機自西雅圖北部的佩恩機場 (Paine Field) 飛往印第安納波利斯 (Indianapolis)。

在此之前，767 飛機最近一次交機是在去年 12 月。

雖然波音公司堅稱油箱問題不會影響其達到年度交付目標的能力，但波音必須拆除受影響飛機的中央油箱並重新噴漆，然後才能恢復交付。

波音商用飛機負責人 Stan Deal 上周表示，公司很快就會恢復 767 架貨機的交付，隨後就會恢復 KC-46 加油機的交付。

Deal 表示，波音仍在評估需要重新修改的飛機數量。

華爾街密切關注波音交付飛機的情形，因為客戶在取機的時候才會將大部分款項交給波音。然而，767 飛機交付所帶來的現金流可能部分會因 KC-46 油箱缺陷導致的新費用所抵消。

波音財務長 Brian West 上個月表示，波音將於 4 月 26 日公布第一季財報時披露該筆費用，預估該費用將低於 5 億美元。

根據與美國空軍簽訂的固定價格契約條款，波音負責支付超過 49 億美元的所有費用，迄今已認列 68 億美元的費用。