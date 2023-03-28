〈房產〉永慶葉凌棋：量縮價盤整爲上半年台灣房市主要調性

永慶房屋今 (28) 日公布第二季房產趨勢前瞻報告，在官方統計數據己顯示今年前 2 月房市交易市況萎縮同時，永慶業務總經理葉凌棋強調，房市上半年量縮的趨勢已確定，首季交易量約 6.1 至 6.4 萬棟間，恐將創下史上第三低量，不過，大家關心的價格，現在還在僵持當中。

永康預期「量縮價盤整」將是 2023 上半年房市主調，對於 2023 年下半年的台灣房市走勢，葉凌棋說，下半年還要看美國和歐洲，若不再出現未爆彈，台股能穩定回升，底子打好了，或許就要面對政治因素，但現在還無法看得很清楚，只能看到上半年。

葉凌棋指出，在全球貨幣緊縮、經濟展望下修、兩岸關係不確定性大的影響之下，預估 2023 年第一季全台房市交易量估約 6.1-6.4 萬棟之間，較 2022 年同期減少 24%-28% 左右，恐將創下史上第三低量，買氣明顯降溫。

同時，進一步觀察歷年來第一季房市交易量表現，自 1999 年以來共出現五次量縮幅度超過二成的紀錄，分別是 2000 年受到網路泡沫衝擊，較 2019 年同期減 29.6%，以及 2009 年金融海嘯，年減 24.0%、2012 年因奢侈稅上路與選戰緊繃的總統大選影響，交易量較前一年同期減 38.9%，以及 2016 年房地合一上路讓交易量年減 32.7%，再來就是 2023 年明顯量縮，年減幅可能創下史上第四大。

葉凌棋強調，民眾普遍期待房價走跌，但觀察今年第一季房價走勢由跌轉趨盤整，在看跌的狀況下，民眾購屋態度轉趨觀望，影響房市的成交量能，預估 2023 年上半年房市交易量約 13.2-14 萬棟左右，較 2022 年同期相比年減 18-23%。

而房市政策將上路、投機退場，房市回歸供需基本面，房市交易量縮已確立，但通膨持續上升讓價格處於盤整階段，預期「量縮價盤整」將是 2023 上半年房市主調。

政府整頓預售屋投機炒作，在 1 月初通過「平均地權條例」的修法，可以觀察預售屋轉售量是否因此產生變化。統計今年 3 月全台預售屋轉售量較去年 12 月減 6.6%，整體預售量減少 1500 件左右，葉凌棋說明，「平均地權條例」修法通過後，已定調「不溯及既往」，讓預售屋下車潮已出現緩和的跡象。若再進一步觀察七大都會區預售轉售量變化，台北、新北、桃園減幅均在 5% 內，高雄則減幅最大並達 12.3%。