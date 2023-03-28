〈房產〉辛苦揹房貸 高雄近四成購屋者年薪不到60萬元

房仲業者統計金融聯徵中心資料顯示，2022 年高雄約有 7 成的購屋族，年收入均不超過百萬元，其中又以年收不到 60 萬元的小資族最多，約佔全部房貸族的 3-4 成左右，進一步觀察房貸狀況，高雄年收 60 萬元以下的購屋族，其平均貸款利率約 1.77%，核貸成數 79.5%，和其他年收入的貸款條件，略遜一籌。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，年收高低並非影響核貸結果的唯一條件，除了個人還款能力、負債比等，物件類型、地段、屋齡等亦為銀行評估要件之一，因此多數小資族雖然可透過青年安心成家貸款採用較優的貸款利率，不過多數低總物件恐坪數過小，或是較老舊，貸款的成數可能偏低。

李家妮分析，小資買房購屋預算有限，只能買小宅，不過考量未來轉手性、增值性和核貸優勢，建議購屋可以選擇蛋白區中「機能完整區域」，並選擇至少「15 坪以上住宅」，同時提早做財務規劃，包括「建立良好的信用條件」，方便在貸款時有更多談判籌碼。

根據年收入 60 萬元以下的購屋族，平均鑑估值約在 800 萬元左右，以如今市況，哪裡能買的到 800 萬元的房子呢？根據台灣房屋統計 2022 年實價登錄交易，高雄去年總價 800 萬元前五大購屋熱區，三民區交易佔比近 2 成，可謂小資族最愛購屋樂園，其他包括前鎮區、楠梓區、苓雅區及鳳山區均入榜。

台灣房屋三多捷運加盟店店長吳泓億表示，對高雄在地人來說，通勤或生活娛樂，車程距離超過 20 分鐘，就已經略嫌遠，因此大多數購屋族，還是偏好市區商圈為主，只要離市區近，其次才求物件類型、屋齡新舊及坪數大小，800 萬元內想在市區買房，五大熱區中除了楠梓區屬於新興蛋白區，入手輕屋齡小宅較其他市區機率大，其餘皆為發展早且成熟的行政區，因此低總價的中古公寓、華廈大樓物件選擇性相對多元，如偏好新屋，以此總價則以 1-2 房小坪宅為主。