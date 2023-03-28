〈房產〉房貸5季升息3碼 國人房貸利息恐大增高達700億元

全台房貸利率從去 (2022) 年累計升息五次，共計升息 0.75%，根據官方統計今年 2 月購置住宅貸款餘額約 9.39 兆元，以此金額推估升息前後，國人每年房貸利息將增加約 700 億元，其次則是建築貸款到今 (2023) 年 2 月餘額 3.14 兆元，升息前後開發商利息將增加 236 億元，持有與開發不動產的資金成本都將明顯增加。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，國內經歷相當長時間的資金量化寬鬆，已經習慣低利環境，不過房價走高，國人房貸越揹越重，房貸期數越拉越長，一旦資金政策由寬鬆轉趨緊縮後，就感受到每月支出明顯增加，加上大環境通膨也增加生活開銷支出，房貸族應該已經明顯感受到每月開銷變大。

統計顯示，今年 2 月全台住宅貸款餘額達 9.39 兆元，金額創下統計新高，相對的升息後影響也大，以目前累計升息累計已經達到 0.75%，一年利息推估增加達 700 億元，以一般貸款 1000 萬元的 30 年期房貸，本息平均攤還一年就增加約 4.4 萬元的房貸支出，曾敬德指出，雖然有人說以前房貸 7、8%，現在才 2%，但現在貸款金額可能是以前的倍數，因此利率升升不息後，影響負擔增加也明顯增加。

至於開發商也感受到升息壓力，建築貸款到今年 2 月餘額 3.14 兆元，升息前後開發商利息將增加 236 億元，若開發商一段時間銷售狀況不佳，可能會影響營運資金，開發商感受到壓力後，籌資能力較差的開發商，可能就得調整修正出售價格。