鉅亨美股雷達：美將公布小非農就業數據 沃爾瑪估三年內65%門市自動化

美股重要看點：

美今日將公布有小非農之稱的 ADP 就業等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.342%。美股期貨週三 (5 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期貨跌 0.11%，那斯達克 100 期貨跌 0.04%。

市場預期，3 月 ADP 非農就業數據將新增 20.5 萬人，增幅較前月下滑，另外，3 月非農新增就業人數估約 23.8 萬人，也較前季 31.1 萬人下滑，失業率則預估維持 3.6%。

美國接連倒閉三家銀行 (Silvergate Bank、Silicon Valley Bank、Signature Bank) 導致全球銀行業危機四伏，聯準會在 3 月會議後決定升息 1 碼至 4.75% 至 5%，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員認為，金融環境收緊可能會對經濟活動帶來壓力。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週二 (4 日) 認為，銀行危機已得到控制，她支持聯準會 5 月會議將再次升息，進一步進入限制性區域。

梅斯特預測：「為了使通膨持續下降至 2% 的目標並保持穩定，今年貨幣政策將進一步進入限制性區域，聯邦資金利率將超過 5%，並在一段時間內保持在高位。」

梅斯特稱：「美國銀行體系穩健且有彈性，3 月經歷的 (銀行破產) 壓力已有所緩解，但聯準會將繼續密切監測情況，並準備採取必要的進一步措施，以確保金融穩定。」

根據 CME Group 的 FedWatch 工具，Fed 下次會議定於 5 月初舉行，屆時政策利率可能會進一步調升 25 個基點。

美國總統拜登周二表示，不確定人工智慧 (AI) 是否會帶來危險，並強調科技公司有責任在產品公諸於世以前確保安全無虞，消息讓 AI 概念股全面走跌。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月 ADP 非農就業變動 (萬)，預估 20.5，前值 24.2

美國 2 月貿易收支 (億美元)，預估 - 690，前值 - 683

美國 3 月 ISM 非製造業指數，預估 54.4，前值 55.1

重要個股動態：

美國通用汽車 (GM-US) 上月宣布啟動自願離職計劃 (Voluntary Separation Program)，該公司週二 (4 日) 表示，約有 5,000 名員工接受自願離職計畫。

通用汽車財務長 Paul Jacobson 表示，預估本季自願離職計劃將產生約 10 億美元費用，符合公司預期。

GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

嬌生公司 (Johnson & Johnson) 提議，將為與含滑石粉產品致癌的官司支付至少 89 億美元和解金，此舉將寫下史上前幾高的產品責任賠償紀錄，嬌生周二 (4 日) 盤後股價應聲上漲。

根據嬌生，超過 6 萬名原告中的絕大部分人，都已承諾支持和解提案。破產法要求 75% 債權人對提案投下贊成票。

JNJ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

就在宣布於電商配送中心裁員 2000 多人的隔日，沃爾瑪 (WMT-US) 預估，到了 2026 會計年度底，公司將有約 65% 的門市採用自動化服務，單位成本平均可減少約兩成。

目前還不確定這是否意味著未來會有更多裁員，但沃爾瑪表示，門市自動化將降低公司對低薪職位的需求。沃爾瑪在美國擁有約 170 萬名員工，海外擁有約 6 萬名員工。