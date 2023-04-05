沃爾瑪估三年內65%門市自動化 單位成本平均減約兩成

就在宣布於電商配送中心裁員 2000 多人的隔日，沃爾瑪 (WMT-US) 預估，到了 2026 會計年度底，公司將有約 65% 的門市採用自動化服務，單位成本平均可減少約兩成。

上述消息是在周二 (4 日) 的年度投資人大會上所宣布，近年來，沃爾瑪越來越常使用電商配送中心來處理線上訂單，並大力投資自動化技術，以改善線上訂單處理速度。

目前還不確定這是否意味著未來會有更多裁員，但沃爾瑪表示，門市自動化將降低公司對低薪職位的需求。沃爾瑪在美國擁有約 170 萬名員工，海外擁有約 6 萬名員工。

沃爾瑪在一份文件中表示：「隨著整個企業實施變革，其中一個結果是產生較少體力活、但薪酬更高的職位。」

沃爾瑪指出，到了 2026 年 1 月，透過配送中心處理的包裹中，約 55% 會透過自動化設施處理，進而使單位平均成本減少約 20%。在實施自動化的情況下，人均產能也將有所提升。

Stephens 分析師 Ben Bienvenu 在一份報告中表示，提高效率不僅將提升庫存管理效率，還可為快速成長的電商業務提供支持。

這家零售巨頭維持對截至 2024 年 1 月 31 日會計年度的財務預測不變。沃爾瑪預估全年淨銷售額將成長 2.5% 至 3%，EPS 估為 5.9 至 6.05 美元，並維持 Q1 銷售成長率 4.5% 至 5% 不變。

沃爾瑪周二收盤跌近 1%，盤後再跌 0.5%。該股今年迄今已漲約 3.8%，表現落後於標普 500 指數。