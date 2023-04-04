鉅亨美股雷達：蘋果傳精簡企業零售團隊 Rivian稱有望達成電動車生產目標

美股重要看點：

美今日將公布 2 月工廠訂單、JOLTs 職位空缺等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.471%。美股期貨週二 (4 日) 上升，道瓊期貨漲 0.20%，標普 500 期貨漲 0.34%，那斯達克 100 期貨漲 0.41%。

投資人持續關注 Fed 政策動向。有「鷹王」之稱的聯聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，石油輸出國家組織與夥伴國 (OPEC+) 減產令人意外，隨之而來的油價上漲，將讓聯準會 (Fed) 打擊通膨的工作更具挑戰性。

布拉德周一 (3 日) 接收彭博電視專訪時說：「這是個意外。不管會不會造成持續影響，我想仍是個懸而未決的問題。」

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 也批評 OPEC + 的舉動毫無建設性，可能傷害到美國在打擊通膨方面的努力。

Allianz 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 週一指出：「如同約一年前首次提到的那樣，我擔心這很可能最終成為 Fed 幾十年來最大的政策錯誤。」

摩根大通 (JPMorgan) 策略師 Marko Kolanovic 表示，推動今年股市上漲的風險情緒將要逆轉，隨著銀行業動盪、OPCE + 減產對石油市場的衝擊和經濟成長放緩等帶來的不利因素，股市將跌回 2022 年的低點。

在 Kolanovic 看來，過去幾周流入股市的資金「毫無意義」，主要是由系統性投資人、軋空和 VIX 波動率指數下跌推動的。

VIX 指數目前跌破 20，表明投資人認為銀行業危機在短期內已經得到控制。然而，Kolanovic 將當前的市場情況描述為「暴風雨前的平靜」。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月工廠訂單月增率 (%)，預估 - 0.5，前值 - 1.6

美國 2 月 JOLTs 職位空缺 (萬)，預估 1040，前值 1082.4

重要個股動態：

電動車製造商 Rivian Automotive (RIVN-US) 周一 (3 日) 表示，其第 1 季交車量符合預期，並可望在 2023 年生產 50000 輛電動車。

Rivian 發布統計指出，它第 1 季生產了 9395 輛電動車，並在季末向客戶交車 7946 輛。這兩個數字均低於第 4 季業績，但這並不令人意外：接受 FactSet 調查的華爾街分析師之前預計 Rivian 將在第 1 季交車約 8000 輛。

RIVN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

彭博引述知情人士說法報導，蘋果 (AAPL-US) 正在裁減企業零售團隊少數人力，雖然規模不大，卻是這家全球市值冠軍企業推動撙節措施一年來，首次傳出的人力精簡消息。

雖然蘋果裁員人數未知且規模可能很小，卻顯示蘋果也和同業一樣，在經濟動盪和消費支出疲軟之際，開始縮減人手。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 美光 (MU -US)

面對中國政府啟動網路安全審查，美光 (Micron)(MU-US) 周一 (3 日) 表示，正在配合中方調查，在中國的業務目前仍正常運作。

美光表示，公司的產品出貨、工程、生產、銷售與其他部門都正常運作。「美光致力於以誠信展開所有業務，我們堅守產品的安全性以及我們對客戶的承諾。」