沃爾瑪更新官網及App面貌 吸引顧客採購

沃爾瑪 (WMT-US) 的數位商店新了新面貌。從本周開始，所有瀏覽該公司網站和 App 的客戶都將看到更大、更漂亮的照片、影音和社交媒體貼文，沃爾瑪希望這些內容能推動更多購買。

沃爾瑪電商長沃德 (Tom Ward) 表示，其目標是讓網上購物更輕鬆、更吸引人，「當你走進一家商店時，通常會被看到的東西所鼓舞和興奮。」「所以我們想：『如何在我們最近的商店和我們的 App 中激發同樣的靈感和興奮？』」

隨著消費者越來越不願意購買服裝和消費電子產品，同時為食品和住房等必需品支付更高的價格，這家大型零售商在網路上改頭換面。根據前身為 The NPD Group 和 IRI 的合併市場研究公司 Circana 的數據，截至 2 月，美國非必需品的銷售額按美元計算下降了 4%，按單位計算下降 5%。

沃爾瑪也感受到這一點。 最近幾季它的銷售額更多來自雜貨，而不是一般商品。沃爾瑪財務長雷尼 (John David Rainey) 在 2 月指出，消費者量入為出的心態是公司今年評估財測的一個因素。

沃爾瑪預計未來幾個月的銷售將疲軟。預計未來的財政年度，不包括燃料在內，美國同店銷售額將成長 2% 至 2.5%。預計本財年調整後每股獲利將在 5.90 美元至 6.05 美元之間。這將比上個財年有所下降，當時沃爾瑪美國同店銷售額成長 6.6%，調整後每股獲利 6.29 美元。

沃德說，除了提供較低價格外，沃爾瑪還希望以提供新鮮、時尚和季節性的商品來吸引顧客的注意力，例如春季連衣裙、庭院家具和復活節籃子玩具。

他表示，該公司官網和 App 的最新外觀還可以提升已經加入或可能加入沃爾瑪市場的第三方賣家的銷售額。除了銷售自家商品外，沃爾瑪還效仿亞馬遜 (AMZN-US)，利用第三方市場擴大其線上商品種類，並以協助完成訂單賺錢。

電子商務已成為沃爾瑪業務中更重要的一部分，尤其是在疫情推動流行之後。根據該公司備案文件，在截至 1 月下旬的上個財年，線上銷售額 534 億美元，約占沃爾瑪美國總淨銷售額的近 13%。較 2019 年的 157 億美元或約 5% 有了大幅躍升。

沃爾瑪的美國線上銷售額在假日季同比成長 17%，在整個財年同比成長 12%。