調查：美元兌大多數主要貨幣將在今年走貶

聯準會 (Fed) 的激進升息推動美元升值，但是隨著全球央行逐步跟上升息步伐，美元與其他貨幣的利差停止擴大。路透社的一項調查顯示，市場預期美元兌大多數主要貨幣將會在今年走弱。

路透社在 3 月 31 日至 4 月 4 日期間，對 90 位外匯策略師進行的調查中顯示，從預測中位數來看，美元將在一年內對所有主要貨幣貶值。

儘管今年開局不利，但美元在 2 月份大幅反彈，當月上漲近 3%，原因是市場預期美聯準會 (Fed) 將提高利率至高於先前的預期。然而，3 月份美國兩家地區性銀行倒閉引發銀行業危機，Fed 升息預期隨著降低，促使美元回落並回吐了 2 個月幾乎所有的漲幅。

雖然目前市場對與銀行業動盪的擔憂已經消退，但鷹派的利率預期並未回歸，表明升息可能已經接近尾聲，美元牛市也即將結束。

MUFG 的貨幣經濟學家 Lee Hardman 表示，最近的事態發展使市場對美國地區銀行失去信心，增加了美元貶值的風險，我們認為 Fed 已經接近升息週期的尾聲。

富國銀行經濟學家 Nick Bennenbroek 也表示，未來幾個月美元可能會陷入困境。「有鑑於全球經濟成長更具彈性以及近幾個月一些外國央行 (尤其是歐洲央行和日本央行) 的鷹派立場轉變，我們認為美元已經開始了長期下滑。」

以 Andrew Sheets 為首的摩根士丹利分析師先前也曾表示，由於通膨放緩的預期，美元已經觸頂，美元指數將在年底前跌至 104，隨著投資人金流的恢復，歐元將跑贏大盤。