馬來西亞提議成立亞洲貨幣基金 減少依賴美元

馬來西亞總理安華透露，在上週訪中期間，已經向中國提議成立「亞洲貨幣基金」，兩方也將會對此進行談判，此舉也反映出愈來愈多國家正設法減少對美元依賴。

在被問及馬來西亞是否將會加入「去美元化」國家行列時，安華回應表示，他在訪中時就公開提出這成立亞洲貨幣基金的建議。他也進一步表示，上世紀 90 年代擔任馬來西亞財政部長就曾提出過相似建議，但當時卻沒有得到支持，因為美元那時仍然強勢。

他說：「但是，有鑑於如今的中國、日本等國家的經濟實力，我認為我們應該針對成立亞洲貨幣基金加以討論，可以使用馬元和其他亞洲國家當地貨幣。」

他也認為，亞洲國家經濟實力已經今非昔比，馬來西亞「沒有理由繼續依賴美元」。

有報導指出，馬來西亞央行已經與中國當局，針對使用馬元和人民幣結算雙邊貿易一事進行談判。

近期以來，除俄羅斯、印度外，東南亞地區各國也持續在討論「去美元化」並採取行動。多國認為，美元持續走強削弱了國家當地貨幣，不少經濟體也在採取措施來降低風險。

對此，美國當局仍舊稱美元並沒有面臨到任何實質性競爭，不過根據環球銀行金融電信協會 (SWIFT)1 月份數據顯示，美元在國際支付總額中的占比已經降至 40%。

美國哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）先前預期，美元主導地位很可能會在 20 年內終結。以美國為首的西方世界對俄國實施金融制裁這個先例，很可能會加速國際金融體系內與美元競爭的行為。

美元升值一直讓亞洲國家感到頭痛，尤其像馬來西亞這些食品淨進口國。美元去年狂飆時，馬元等東南亞貨幣曾貶至數十年低點。

幾個月前，新加坡前官員曾討論亞洲經濟體應該盡哪些努力，以緩和美元削弱本地貨幣並成為經濟治理工具的風險。