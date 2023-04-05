通用汽車：5,000名員工自願離職 預估將產生10億美元費用

美國通用汽車 (GM-US) 上月宣布啟動自願離職計劃 (Voluntary Separation Program)，該公司週二 (4 日) 表示，約有 5,000 名員工接受自願離職計畫。

通用汽車發言人表示，該公司計畫在 2024 年底前削減 20 億美元成本。為此，通用汽車 3 月份宣布將提供部分受薪員工自願離職計劃，並預估將花費 15 億美元的稅前費用來支付該計畫。

通用汽車財務長 Paul Jacobson 表示，預估本季自願離職計劃將產生約 10 億美元費用，符合公司預期。

該公司也表示，此次自願離職帶來的成本節省，有望在今年實現 20 億美元成本節約目標的至少 50%。

通用汽車人資主管 Arden Hoffma 曾表示，為了達成未來 2 年內減少 20 億元支出的目標，必須削減公司、管理費用和其他雜支。目前，通用汽車在美國約有 58,000 名員工，全球員工人數則達到 81,000 名。

獲准該項計劃的美國員工，每工作 1 年，就能獲得 1 個月的薪資補助、COBRA 健康保險、相應比例的團隊績效獎金以及再就業服務。而獲准的全球員工則將獲得基本工資、獎勵、COBRA 以及再就業服務。

通用預估，將在今年支出 15 億美元的稅前費用來完成該計劃，多數將以現金支付，並預計在上半年完成大部分費用支付。

通用汽車並非是唯一透過裁員來減少成本的汽車大廠。汽車製造商福特 (F-US) 也曾表示，為專注於電動車生產，打算在未來 3 年內在歐洲裁員 3800 人，以採用「更精簡」的架構。