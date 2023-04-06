〈紐約匯市〉美元指數終止連二貶 但前景依舊疲弱

隨著投資人在非農就業報告公布前夕減碼空頭部位，進行獲利了結，美元指數周三 (5 日) 自兩個月低點回升，止步連二貶，但前景依舊疲軟。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.33%，至 101.92。

儘管如此，美元的基本趨勢仍傾向下行，稍早公布的民間就業數據便證實了這一點。美國周三公布 3 月 ADP 新增就業 14.5 萬人，遜於預期，降溫的勞動力市場，支持了投資人對於聯準會 (Fed) 可能不需要進一步升息的看法。

同日的另一份數據也凸顯出經濟的疲態，在需求降溫情況下，美國 3 月 ISM 非製造業活動放緩幅度超出預期，衡量服務業價格支付的指標則降至近三年來最低水平。

接下來，投資人將關注周五 (7 日) 出爐的 3 月非農就業報告，接受路透訪調的經濟學家預估，美國 3 月新增就業將達 24 萬人。

富國銀行 (Wells Fargo) 策略師 Erik F. Nelson 表示，美元繼續下跌的門檻很高，需要看到數據持續疲軟。美元之所以走疲，部分和利率下滑以及市場消化 Fed 降息有關，若數據無法證明這一點，美元可能會比原本預期的還要更具彈性。

Nelson 仍看空美元，但他認為美元的走勢多半會呈現逐步走低，而非直線下滑。

根據利率期貨市場目前的定價，Fed 在下次會議維持利率不變的機率為 55%，高於前一天的 43%，市場還消化 Fed 年底前降息約 85 個基點的預期。

歐元下跌 0.5% 至 1.0902 美元，幾乎回吐昨日升幅，英鎊貶逾 0.3% 至 1.2457 美元。

美元兌日元連續第三個交易日走跌，貶約 0.3% 至 131.28 日元，美元兌瑞郎變動不大，截稿前報 0.9059 瑞郎，徘徊於兩個月低點。

在澳洲央行維持政策利率不變後，澳幣連續兩日下滑，貶 0.45% 至 0.6722 美元。與此同時，紐元小升 0.1% 至 0.6314 美元，續創七周新高。紐西蘭央行日前意外升息 2 碼，將利率上調至逾 14 年高點。

截至台灣時間周四 (6 日) 約 6:00 價格: