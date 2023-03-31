著名市場空頭：美國銀行業危機遠未結束 金價最終將突破2000 美元

華爾街著名空頭、研究機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 表示，此次自 2008 年金融危機以來最大的銀行業危機遠未結束，黃金市場仍持續受到良好支撐，最終將會突破每盎司 2000 美元。

Rosenberg 接受採訪時表示，由於銀行業危機可能將全球經濟推入深度衰退，黃金和債券仍是他在 2023 年的 2 大首要投資目標。自去年 12 月發布 2023 年展望報告後，Rosenberg 持續看好黃金。

Rosenberg 表示，金價走高只是時間問題，因為倒掛的殖利率曲線顯示，今年美國經濟陷入衰退的可能性為 90%。而銀行業危機可能就是將經濟推向衰退的原因。

「大型銀行沒有問題，他們資金充足，有流動性緩衝。實際上它們可能會因此變得更加強大。現在的問題落在小型銀行，它們也不是那麼小型。如今這些小銀行總共擁有 7 兆美元的資產。」Rosenberg 說，雖然美國政府和聯邦存款保險公司 (FDIC) 已介入，為所有存款人在銀行持有的資金提供擔保，但這些地區性銀行持有的資產質量仍然是一個大問題。

雖然銀行業動盪最近有所緩解，但 Rosenberg 警告說，「廚房裡總是不止一隻蟑螂」。Rosenberg 指出，沒有人談論資產的質量，這些傳統貸款，特別是與商業房地產業務貸款、信用卡和汽車貸款相關的，有很多都是這些地區性銀行持有的。

Rosenberg 說：「我不知道這是否可以稱之為危機，但我們正在進入信貸週期的新篇章，從積極的信貸擴張轉向消極的信貸擴張，這將加劇經濟走向衰退。」

Rosenberg 表示，在這種環境下，美聯準會 (Fed) 將被迫在年底前降息。 根據 CME FedWatch 工具，市場認為 6 月份降息的可能性為 50%。與此同時，市場認為利率年底可能會比目前水準還低 100 個基點。

「如果 Fed 在今年下半年降息，你會想擁有一些黃金、債券。實際利率將下降，美元正在下跌，這就是黃金表現如此出色的原因。」Rosenberg 說道。