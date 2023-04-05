〈紐約匯市〉DXY貶至兩個月低點 英鎊暌違十個月登上1.25美元大關

美元指數周二 (4 日) 跌至兩個月低點，即使其他央行持續以升息對抗高漲的通膨，美國新一輪經濟數據仍強化投資人對於聯準會 (Fed) 緊縮循環即將告終的押注。美元走疲之際，英鎊、歐元雙雙走強，英鎊更重返 1.25 美元關卡，創十個月新高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.52%，至 101.56，是 2 月 2 日以來最低。

美國公布 2 月職位空缺數回落到 1000 萬美元下方，為近兩年來最低水平，工廠訂單也持續下滑，因數據表明升息循環已近尾聲，美元遭受打壓。

瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示：「主要觸發因子是 JOLTS 數據，它顯示勞動力市場正在放緩，因此我們看到美元走低，並持續關注殖利率。問題是：在避險環境下，較低的殖利率對美元影響比較大？還是疲軟的股市？似乎是殖利率的影響更大。」

反映 Fed 利率預期的美國 2 年期公債殖利率，周二下跌 12 個基點至 3.86%。該利率在 3 月暴跌近 74 個基點，是 2008 年 1 月全球金融危機期間以來的最大月跌幅。

Monex 交易主管 Juan Perez 稱：「本周我們有很多數據需要仔細研究，這些數據要麼表明美國經濟有足夠彈性可承受 Fed 持續升息，要麼表明市場將有所突破。」

他認為，銀行業危機加上糟糕的數據，再加上石油供應成本上升，明年降息的機率可能會更大。

周二利率期貨市場顯示，Fed 在 5 月升息 1 碼或暫停升息的機率大致為五五波。對 Fed 下月升息 1 碼的機率，在周一 (3 日) 仍高達 65% 以上，利率期貨市場同時也消化 Fed 在 12 月底前降息的可能性。

英鎊今升近 0.7% 至 1.2501 美元，突破關鍵阻力點，至去年 6 月以來最高水平。歐元則升逾 0.5% 至 1.0957 美元，達兩個月高點，交易員相信歐洲央行 (ECB) 將進一步升息。

瑞銀策略師 Serebriakov 堅守美元已經觸頂的觀點，並預估歐元兌美元將在下半年升至 1.15 美元。

澳幣下跌 0.46% 至 0.6750 美元。澳洲央行 (RBA) 一如預期將現金利率維持在 3.6% 不變，打破連續十次升息的局面，央行官員表示，需要更多時間來評估升息迄今的影響以及經濟前景。

美元兌日元連續兩日走貶，跌逾 0.5% 至 131.7 日元。

截至台灣時間周三 (5 日) 約 6:00 價格: