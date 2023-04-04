分析師：市場對黃金ETF和金幣興趣激增 且有進一步增長空間

渣打銀行表示，隨著近期金價試圖突破每盎司 2,000 美元的水準，市場對於黃金 ETF 的興趣正在甦醒，散戶也開始轉向黃金，而這僅僅是個開始。

渣打銀行貴金屬分析師 Suki Cooper 表示，3 月份市場對黃金策略投資、ETF 的興趣激增，散戶買入也出現增長，而且還有進一步增長的空間。策略性部位在過去 2 週內以 2019 年 6 月以來最快的速度上升，ETF 流入也 10 個月內首度轉為正值。

Cooper 表示，黃金投資動向顯示，淨部位增加 8.28 萬口，這是自 2019 年 6 月以來兩週內的最大增幅。自矽谷銀行倒閉引發銀行業危機以來，部位增加主要是由空頭回補和新多頭推動的。

散戶對黃金的買入興趣也大增。美國鑄幣廠公布 3 月金幣銷量為 187.5koz，創下 10 年來最暢銷的月份。

從總經角度來看，金價的兩大障礙，美元和美股走高，正在瓦解。Cooper 說，美元通常受益於避險需求，美元走強對黃金一直是明顯阻礙，但當前的風暴對美元不利。

另一方面，渣打銀行預計聯準會 (Fed) 將在 5 月再度升息 25 個基點，隨後在今年晚些時候降息 25 個基點。

研究機構 Rosenberg Research 創辦人 David Rosenberg 曾表示，此次自 2008 年金融危機以來最大的銀行業危機遠未結束，黃金市場仍持續受到良好支撐，最終將會突破每盎司 2000 美元。

Rosenberg 說：「我不知道這是否可以稱之為危機，但我們正在進入信貸週期的新篇章，從積極的信貸擴張轉向消極的信貸擴張，這將加劇經濟走向衰退。」在這種環境下，Fed 將被迫在年底前降息。

他說：「如果 Fed 在今年下半年降息，你會想擁有一些黃金、債券。實際利率將下降，美元正在下跌，這就是黃金表現如此出色的原因。」