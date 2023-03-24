高盛：黃金價格可攻破2000美元

高盛週四 (23 日) 將黃金目標價上調至每盎司 2,050 美元，因應經濟衰退的擔憂。

在聯準會週三升息 1 碼，暗示升息即將進入尾聲後，高盛商品分析師 Sabine Schels 和 Jeffrey Currie 將明年的金價預測上調至每盎司 2,050 美元，理由是高度恐懼和日益逼近的衰退風險。

矽谷銀行和 Signature Bank 近來相繼倒閉，帶來金融體系壓力，黃金在過去兩週內升幅超過每盎司 150 美元。高盛分析師指出：「恐懼是黃金中短期的關鍵驅動因素，甚至超過實質利率。 」

高盛預計，黃金 ETF 投資將隨著經濟衰退風險的增加而同步增長 (圖片：AFP)

目前對貴金屬有利的催化劑是銀行融資壓力，以及明年美國經濟衰退的可能性上升。

高盛預計，黃金 ETF 投資將隨著經濟衰退風險的增加而同步增長，這種模式可能從上週開始浮現，因為大量資金流入黃金支持的 ETF。

過去一個月來，道富旗下全球最大 SPDR 黃金 ETF (GLD-US) 漲幅高達 8.7%，創下 2020 年 7 月以來的最強勁的月度表現。

在美債殖利率急劇下降和經濟不確定性增加的環境下，資金紛紛湧向黃金避險。銀行業危機爆發以來，全球最大黃金 ETF (GLD-US) 在過去 2 週吸引 13 億美元資金流入。