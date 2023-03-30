受惠銀行業動盪 比特幣表現優於那指、黃金

今年來美國通膨降溫使市場預期聯準會 (Fed) 將放慢升息步伐，帶動整體風險資產價格上漲。隨後矽谷銀行倒閉引發了廣泛的銀行業危機，避險需求大增，比特幣因此得到了另一次提振。迄今，比特幣價格飆升約 72%，有望創下 2 年來最強勁的季度表現。

比特幣的表現也優於那斯達克 100 指數和黃金，後者同期分別上漲 15% 和 9%。同時，比特幣的漲幅也超過了其他加密貨幣，高於以太幣 50% 的漲幅。

根據 CoinDesk 數據，比特幣約在 28,570 美元左右，年初價格約為 16,600 美元。此次反彈已經使比特市值推升至 5420 億美元。

區塊鏈供應商 Mintlayer 執行長 Enrico Rubboli 本月初表示，矽谷銀行的倒閉已經引起了人們對比特價值儲存無需許可和具有自主性的廣泛關注。

有「女股神」稱號的方舟投資執行長伍德 (Cathie Wood) 也曾表示，加密是解決傳統金融體系中核心失敗點、不透明和監管錯誤的解決方案。她近期預測，到 2030 年，比特幣的價值將從目前的低點反彈，最終將達到 148 萬美元。

華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 也說，當初人們就是因為不信任銀行體系，認為經濟需要另一種選擇，比特幣因此應運而生。而這樣的說法也在近期推動比特幣在一週內上漲了 30%。

不過，他也表示，他相信一旦人們對銀行業的信心恢復，比特幣近期的漲勢恐怕會消退。「我的感覺是，當人們再次認為將錢存在銀行很安全時，比特幣就會再度回落。」Siegel 說。