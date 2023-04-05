〈貴金屬盤後〉衰退陰影壟罩 黃金期貨跳漲近2% 挑戰歷史高點

黃金期貨周二 (4 日) 收高，距離 2020 年的歷史高點只差不到 2%，主因是美國公布的 JOLTS 職缺數據顯示就業疲軟，美元和美債殖利率雙雙下滑，經濟衰退疑慮浮現。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 37.80 美元或 1.9%，報每盎司 2038.20 美元，是 2022 年 3 月 8 日以來最高收盤價。根據道瓊市場數據，黃金交易最活絡期貨的收盤歷史高點在 2020 年 8 月 6 日出現，為每盎司 2069.40 美元。

High Ridge 期貨公司金屬交易主任 David Meger 說，現在環境對黃金是利多，因為經濟數據降溫，而通膨壓力仍高。

美元走軟，追蹤美元對六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.5% 至 101.62。10 年期美債殖利率下降將近 7 個基點，報 3.355%。

美國周二公布，2 月 JOLTS 職缺減少為 990 萬人，創近兩年低點，低於 1 月修正後的 1060 萬人。此外，工廠訂單也下滑。

CMC Markets UK 首席市場策略師 Michael Hewson 說：「美國 2 月經濟職缺回落，JOLTS 數據跌破 1000 萬人整數，是 2021 年 5 月以來首見。」

數據出爐後，最新期貨市場押注顯示，聯準會 (Fed)5 月升息 1 碼 (25 個基點) 的機率降至 43%，而暫停升息的機率提高到 57%。

Sprott 資產管理公司市場策略師 Paul Wong 表示，美元和美債殖利率雙雙下降，代表 Fed 抗通膨之戰可能至少會暫停，以因應趨於穩定但還沒完全結束的銀行業動盪。

美元和美債殖利率下滑時，黃金魅力相對提升。由於黃金以美元計價，美元走軟代表海外買家買進成本變低，而且黃金本身不孳息，殖利率下滑意味著持有黃金的機會成本變低。

Sprott 的 Wong 指出，對政策敏感的 2 年期美債殖利率已經跌破 4%，可能連三日下滑，因市場持續評估降息的可能性，以及美國經濟軟著陸展望。

Wong 預測，黃金這波漲勢將在改寫盤中新高後才會消退，因為目前從實體買家、投資基金到散戶，都沒有人在賣黃金。

不過，Exinity 首席市場分析師 Han Tan 則提醒，假如 Fed 進一步升息，黃金近期漲勢可能翻轉。

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