留意兩大風險 黃金今年表現可期

受到高通膨、高利率、俄烏戰爭等諸多因素影響，2022 年投資市場震盪劇烈，即使各界認為最壞時機已過，然而，近期銀行業風暴再起，以及經濟衰退疑慮增溫，今 (2023) 年投資市場依然備受挑戰。專家認為，今年布局仍須留意通膨及金融風暴等兩大風險，而各類資產中，看好黃金後市表現，有機會再創新高。

自去年聯準會 (FED) 啟動首次升息以來，鷹派步伐使全球經濟大幅動蕩；加上近期銀行業接連倒閉，在今年動盪局勢下，該如何布局呢？鉅亨網將邀集專業經濟學者、外匯市場首席分析師，於 3 月 30 日舉辦「強美元升息 風暴會再次來襲?」論壇，分享新時代風暴下的投資策略及經濟新趨勢展望。

論壇與會者 - FXTM 富拓中文市場首席市場分析師楊傲正接受鉅亨網專訪時指出，聯準會 (FED) 升息步伐是否有所大幅轉變，可以觀察兩大面向，首先是銀行風暴是否加劇：為了抑制高通膨，FED 從 2022 年 3 月以來，開始強力升息，速度與升幅均是 40 年來之最，不僅 FED，歐洲及英國央行皆是如此。

也因利率於短期內急速攀升，美債價格不斷重挫，導致銀行核心資產 - 長債部位大幅虧損，加上高利率、企業對經濟前景擔憂導致借貸業務減少，營收因而減少，銀行流動性也因此變得相對緊張。雙重夾擊之下，只要不利消息一出，便很容易引發市場恐慌、擠兌，而致使銀行破產倒閉。

由於歐美央行仍處於升息循環中，未來若持續升息，或是維持高利率一段時間，殖利率倒掛現象恐難改善，倘若銀行營收及獲利進一步惡化，銀行業經營將越來越困難，這也是 3 月利率決策會議尚未開始之前，市場便推測，歐美央行恐將放慢升息步伐，甚至停止升息的原因。

二是通膨是否有效降溫：各央行正面臨抑制通膨及銀行系統性風險兩難處境，儘管通膨已有降溫，但仍處於相對高點，況且根據 1970 年代升息經驗顯示，過早退出貨幣緊縮步伐，通膨不降反而加劇。由於歐美央行認為銀行系統性風險仍是可控制，故 3 月 FED 會議乃至於 FED 主席鮑爾的言論，均表明控制通膨要務優於一切，加深了 FED 有可能再升息、維持高利率一段時間的可能性，今年降息機率恐不高。

然而，市場仍是樂觀預期，利率峰值將至，升息循環可望進入尾聲，正所謂市場總是買預期、賣事實，也因此，激勵了黃金表現。因為黃金屬於零息資產，主要特點在於抗通膨及避險，與利率往往呈現反向關係。自 2022 年 3 月~ 10 月以來，歐美央行大幅升息，導致金價下滑。不過去年第 4 季，黃金表現開始逆轉，並持續上揚，近期更是升到 2,000 美元。

楊傲正分析，黃金仍將受到市場持續追捧，有可能挑戰歷史高點，甚至超過 2020 年 3 月 2,063 美元高峰。值得注意的是，1,800 美元是目前上漲趨勢線的關鍵位置，2 月、3 月曾兩次觸及，但仍守住沒有跌破。一旦跌破 1,800 美元關卡，上漲趨勢線恐將逆轉。

楊傲正認為，除非是 FED 不管銀行系統性風險，持續擴大升息，黃金才有可能因為美元再度受到追捧，而有明顯回落。但別忘了下次 FED 會議將是 5 月初，仍有一段時間。目前市場對降息憧憬熱切，同時對銀行業系統性風險相對敏感，成為金價上行的關鍵。就這一刻來說，技術面相對重要，只要 3 月收盤價能夠站穩 2,000 美元大關，金價進一步突破前高，甚至再創新高，機率都將大增。

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