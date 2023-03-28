風險情緒改善 專家：黃金將開始2年牛市週期

VanEck Associates 執行長 Jan Van Eck 表示，近期爆發的銀行業危機，是人們持有黃金和貴金屬等能夠獲得回報的最佳例證，他認為，黃金市場將開始新一輪為期 2 年的牛市反彈。

金價在本月上漲超過 7%，在測試每盎司 2,000 美元關卡後，隨著風險情緒略有改善，金價出現一些獲利回吐。但 Van Eck 認為，未來 2 年黃金的前景仍然非常樂觀。

「我們正處於長達數年的黃金周期的開端。作為一名黃金投資者，在過去幾週得到了回報。銀行業體系面臨危機，金價反彈，這就是應該持有黃金的原因。」Van Eck 說。

他也指出，新的黃金牛市週期將因美聯準會 (Fed) 結束緊縮政策以及市場因升息而承壓所推動。在這樣的環境下，最終結果將是 Fed 開始降息。

Van Eck 指出，如今的貨幣政策可能需要一年或更長時間才能在市場中顯現，美國經濟可能會出現輕微衰退。在某個時候，Fed 將開啟寬鬆政策，屆時黃金將真正大放異彩。

Van Eck 也說，由於流動性仍將受限，因此，2023 年對於許多資產來說將是橫盤整理的一年。

Bloomberg Intelligence 高級宏觀策略師 Mike McGlone 先前曾表示，Fed 仍在收緊政策，這可能會導致大多數金屬下跌，這也包含黃金。不過，黃金可能很快就會恢復漲勢，但引發這種漲勢的關鍵催化劑是經濟衰退。

McGlone 指出，美國經濟衰退是推升金價達到每盎司 2,000 美元以上的主要催化劑。在這種情況下，黃金將在 2023 年持續跑贏其他金屬。

「黃金是 12 個月來表現最好的金屬之一，可能是市場認為 Fed 最終將因經濟衰退而最終轉向。」McGlone 說。