美股市場情緒低於金融危機 美銀：可能是逆勢買進的好機會

美國銀行 (Bank of America) 週一 (3 日) 發布的一份報告顯示，華爾街越來越看空美股，悲觀情緒甚至慘於 2008 年金融危機時期。不過，這同時可能也表示如今正是逆勢買進的好時機。

美銀策略師 Savita Subramanian 在報告中指出，美銀的賣方指標 (Sell Side Indicator，SSI) 已經跌至 52.7%，低於 2008 年底的 55%，甚至也低於 2009 年 3 月的 53.1% 低點，距離觸發買入訊號僅差 1.3 個百分點。相較之下，2021 年初達到 60% 高點。

在過去，SSI 一直是判斷何時買入或賣出股票的可靠反向訊號。美銀指出，賣方情緒下跌對股市來說，並不完全是一件糟糕的事情，相反，有可能是逆勢買入的訊號。

Subramanian 表示，當華爾街極度看空時，通常是一個看漲訊號，反之亦然。SSI 已從 2021 年的牛市高點下跌 7 個百分點，而這種自 2021 年以來的急劇下降表明，對股市的擔憂已經反映在市場上，隨之而來正面的意外比負面意外的可能性更大。 .

Subramanian 也說，目前該行的指標表明，標普 500 指數將在未來 12 個月上漲 16%，達到先前約 4800 點的高點。

美國銀行投資策略師 Michael Hartnett 先前在一份報告中表示，矽谷銀行、Signature Bank、瑞士信貸垮台以及第一共和銀行岌岌可危等事件，引發一波悲觀情緒。「如今投資人悲觀情緒接近過去 20 年的低點。有受訪者表示，在近幾天拋售了銀行股，並增加了現金配置。」Hartnett 說。

Hartnett 認為，若標普 500 指數落至 3,800 點，將成為階段性的底部，他建議投資人在該指數觸及 4,100 至 4,200 點後，再尋求反彈機會。